Con una voz entrecortada, sus manos temblando y sus ojos al borde de las lágrimas, Javier Alejandro, de tan sólo 10 años de edad, narró cómo su padre les ha atormentado la vida durante el último año, al grado de incendiar la casa donde habitan él, su hermano de 13 y su hermana de 15 años junto a su madre, Yasmín Flores, en Monclova.

El pequeño pudo ver cómo Juan Antonio “N” arribó a su casa en la calle Francisco Murguía de la colonia Margarito Silva, en Monclova, con la intención de molestar a su mamá, pero en esta ocasión incendió todo el domicilio.

“Mi papá entró por la ventana, dijo que iba a entrar a la fuerza si no le abríamos, yo me salí corriendo y le vine a avisar a mi tía, mi hermano estaba adentro”.

“Ya van como diez veces que se pone así, no me ha golpeado solo nos ha amenazado con matarnos, dice que si estamos de acuerdo con mamá nos va a matar y que como quiera nos iba a matar, así me dijo a mí”.

Aun y cuando Juan Antonio “N” tenía tres denuncias en su contra por violencia familiar así como una orden de restricción para no poder acercarse a su ex pareja y sus hijos de 10, 13 y 15 años de edad, este no midió las consecuencias y quemó todas sus pertenencias.

Vecinos de la colonia fueron testigos de que antes del incendio ocurrido este jueves 9 de febrer Juan Antonio “N” comenzó a molestar a Yasmín, ella estaba esperando un autobús pues realizaría unos trámites y ahí le amenazó de muerte y le dijo que acabaría con su vida, que la iba a quemar.

Ella continuó con su camino y fue cuando Juan “El loco” como es conocido aprovechó para entrar a su casa y aun cuando se encontraban sus hijos solos comenzó a incendiar todo.

“Los peritos están investigando para ver cual fue la causa, pero si nos imaginamos que uso algo por que fue como en 15 minutos que se consumió la casa por completo, se consumió todo, quedaron puras cenizas, prácticamente no quedó nada”, dijo una vecina que pidió su anonimato.

Yasmín es oriunda del estado de Puebla, tenía aproximadamente 16 años de matrimonio con Juan Antonio “N” pero aproximadamente un año atrás le abandonó, pues este comenzó a tornarse agresivo por una fuerte adicción al cristal.

Su comportamiento cambió por completo ante el consumo de esta droga, toda vez que comenzó a golpearla sin importar quien estuviera presente.

Llego a “cachetearla, a golpearla fuertemente e incluso a arrastrarla” frente a los vecinos.

En ocasiones se tuvo que solicitar apoyo de paramédicos para sus hijos que al ver la violencia que vivía su madre en manos de su padre presentaban crisis emocionales.

“Como todos sabemos en todos los feminicidios así pasa, empiezan con una cosa y terminan con esto o con otra cosa peor, tenemos miedo en que termine esto en un feminicidio”.

“De perdido que lo encierren un tiempo y agarre conciencia para que se evite algo más fuerte en contra de ella”, expresaron los vecinos del lugar.

Por ahora solo la familia de su ex pareja le apoya y ahora le dará asilo mientras puede recuperarse de esta pérdida, ellos solicitan apoyo a la ciudadanía para ayudarla con muebles o ropa para sus hijos, ya que al trabajar en una empresa local tiene en sus planes tramitar su crédito Infonavit y adquirir una casa para sus tres hijos.

Hay que destacar que este hecho se dio en Monclova, tan solo un día después de que un hombre presuntamente golpeó hasta la muerte y posteriormente quemó a su mujer, en su vivienda en la colonia Bellavista del municipio de Saltillo.