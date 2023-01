Aseguran que incertidumbre por AHMSA no ahuyenta a nuevas inversiones para Monclova

MONCLOVA, COAH.- La situación compleja que atraviesa la empresa Altos Hornos de México no impedirá que nuevas empresas se instalen en Monclova, expuso Leonardo Hernández, regidor de Fomento Económico del municipio, al destacar que en este primer semestre estarán iniciando operaciones dos empresas que generarán 800 empleos directos.

Se trata de las empresas Lidell y Metelmex, esta última instalará una mega planta en la ciudad.

El funcionario expuso que por ahora están en los últimos detalles para dar inicio a la introducción de los servicios básicos en los predios donde se van a estar instalando las naves de ambas empresas, este apoyo se dará a todos los inversionistas que deseen instalarse en la ciudad.

Se tiene contemplado iniciar con la construcción de las naves, a finales de abril de este año, y es ahí donde se estarán creando los empleos indirectos, derivados de la contratación de constructoras para el levantamiento de las naves industriales, y de las empresas que estarán proveyendo, los materiales e insumos, que necesitaran para la construcción.

Además de estas dos nuevas fuentes de empleo que se están por abrir en Monclova, hay otras cuatro empresas de talla internacional y dedicadas a la fabricación de autopartes automotrices que están considerando a la “capital del acero” para iniciar operaciones.

“Sigue una empresa de origen Alemán considerando su instalación en la ciudad, además tres empresas extranjeras más. La más avanzada es esa empresa, se está viendo la manera de cambiar la diversificación económica”.

Lo anterior, es un claro ejemplo de que la situación de Altos Hornos de México no está perjudicando las nuevas inversiones en la localidad, reiteró el funcionario.

“Es muy importante darle la vuelta al tema de Altos Hornos por que no deja de ser una preocupación para nosotros pero no deja de ser una empresa privada en la cual el Gobierno no puede intervenir ni nosotros tomar decisiones que no están a nuestro alcance, estamos a la espera de que ellos puedan dar información que en su momento sea positiva para la importancia de nuestra ciudad y nuestra región”, destacó.