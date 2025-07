POLITICÓN: Los tres problemas que generó Sheinbaum ante el huracán Ovidio y la justicia de EU

I. HURACÁN OVIDIO

Claudia Sheinbaum cayó en la provocación de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán. Al salir de la audiencia de su cliente, quien se declaró culpable, Jeffrey Lichtman señaló que era absurdo que México quisiera involucrarse después de que Andrés Manuel López Obrador pidió la extradición del general Salvador Cienfuegos y luego lo exoneró. Esto provocó la reacción inmediata de la presidenta, quien calificó como irrespetuosas las declaraciones del abogado. Una respuesta que le dio foro a Lichtman y preparó el terreno para las medidas arancelarias.

II. TRES PROBLEMAS

La reacción de Sheinbaum trajo tres problemas: primero, puso al abogado al mismo nivel de la presidenta, quien aprovechó para acusarla de ser “el brazo de relaciones públicas del crimen organizado”. Segundo, cuando dijo que la FGR respondería, mostró la falta de autonomía del fiscal Alejandro Gertz Manero. Tercero, preparó el terreno para que Trump enviara horas después una carta anunciando arancel del 30 por ciento desde agosto por los pobres resultados contra el narco. Una cadena de errores que escaló el conflicto diplomático.

III. PREOCUPACIÓN EMPRESARIAL

Sobre el anuncio arancelario, Arturo Reveles, dirigente de Canacintra Coahuila Sureste, piensa que es más una forma de presionar a México que una decisión comercial real. Antonio Domínguez, ex presidente de la AIERA, dice que el argumento de seguridad no tiene sentido porque México sí destruyó laboratorios de fentanilo y arrestó jefes de cárteles. Ambos coinciden en que si incluye autopartes, afectará a Coahuila. Domínguez advierte que las inversiones “van a tambalear” y señala que el rival real de EU es China, no México.

IV. NEGOCIACIONES EN MARCHA

Marcelo Ebrard anunció que México negocia con Estados Unidos para frenar el arancel del 30 por ciento. Se instaló una mesa binacional para encontrar alternativa antes del primero de agosto y “proteger empresas y empleos”. La delegación mexicana dice que es “un trato injusto”. Mientras empresarios coahuilenses muestran preocupación por inversiones en riesgo, el Gobierno federal trabaja contra reloj para evitar que la medida entre en vigor y mantener estabilidad comercial. El tiempo apremia, veremos si Trump vuelve a “posponer”...

V. CONFUSIÓN DELIBERADA

Alejandra Salazar, regidora de Morena por Saltillo, aprovechó el decomiso de huachicol fiscal para atacar al gobierno de Manolo Jiménez. La regidora morenista dijo que Saltillo es donde “hay más combustible robado” y criticó al gobernador por no estar enterado. También negó colaboración entre autoridades. Pero confunde términos: no es combustible robado sino que entró sin pagar impuestos. Omar García Harfuch ya explicó esto y reconoció colaboración estatal. Salazar ataca al gobierno equivocado porque sabe que es competencia federal, no estatal.

VI. VICTIMIZACIÓN POLÍTICA

Ricardo Mejía Berdeja se victimizó diciendo que lo atacan por señalar que en Coahuila “se mueve huachicol”. El diputado del PT usa esta narrativa para desviar responsabilidad federal. Los 129 carrotanques entraron por la frontera y vías férreas bajo la responsabilidad del Ejecutivo federal, no del estatal. Mejía Berdeja lo sabe perfectamente, pero prefiere culpar al estado. Tanto él como Salazar usan perversidad discursiva para mantener su postura, sin embargo o cometen errores o el cinismo y la ceguera selectiva ya los gobiernan.

VII. LLAMADO DE ATENCIÓN

Los resultados del Sistema de Alerta Temprana aplicado a más de 493 mil estudiantes representan un llamado de atención para Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación estatal. Más del 30 por ciento requiere apoyo en cálculo mental, el área con mayores deficiencias. A pesar de esfuerzos durante el ciclo escolar, los avances fueron mínimos en primaria y secundaria. Solo uno de cada cuatro estudiantes de secundaria alcanzó el nivel esperado en esta competencia básica. Los números evidencian que las estrategias actuales no funcionan.

VIII. PROBLEMA DE ORIGEN

Este problema no surge en el vacío. La directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ania Sánchez Ruiz, reveló que implementan cursos remediales porque los estudiantes llegan con deficiencias académicas. Los resultados del SisAT es el origen de un problema que llega hasta educación superior. No son sólo estadísticas, sino competencias básicas que los jóvenes no adquieren. La SEP debe reconocer que esto requiere cambio profundo en métodos y enfoques, no ajustes menores. El problema es estructural y necesita soluciones de fondo.