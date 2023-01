Crisis de AHMSA es por por una mala administración: Canaco Monclova

Los problemas financieros que enfrenta la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) son derivados de una mala administración que viene arrastrando desde hace años, y para acabar con esta situación que mantiene a la empresa paralizada totalmente se requiere el cambio de sus administradores, opinó Arturo Valdés, empresario de Monclova y presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

El también miembro de la Unión de Organismos Empresariales de la Región Centro del estado de Coahuila dijo que, las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera, son totalmente ciertas, puesto que durante mucho tiempo en esta empresa se dieron gastos excesivos que la llevaron a la crisis que ahora enfrenta.

“La verdad el problema de AHMSA es la mala administración que ha habido, esto ya viene de varios años lo ve todo el mundo, no podemos tapar el sol con un dedo”, comentó.

Señaló que las cámaras empresariales mantienen la misma postura: “lo más sano que le puede pasar a la empresa, es el cambio de la administración para dejarse de los problemas que se tienen con el ejecutivo”.

Destacó que los directivos de la acerera y su personal están culpando al Gobierno Federal por un golpeteo que hay hacia la empresa, y que los ha llevado a esta crisis financiera. Aclaró que el problema ha sido un mal manejo.

TE PUEDE INTERESAR: Continúa AHMSA con luz; CFE suspende corte y da prórroga de 72 horas para liquidar adeudo millonario

“El problema es la mala administración que ha habido, esto viene de años no de dos de tres, el problema viene de varios años que AHMSA ha quedado muy mal, no se ha podido modernizar, no ha invertido, lo vemos, lo ve todo mundo. No es cosa de tapar el sol con un dedo”, dijo.

Recordó que simplemente hace un año atrás aproximadamente, el precio del acero tuvo un sobreprecio y se pudo haber aprovechado este factor para establecer a la industria acerera, pero no fue así, al contrario, se fueron creando más deudas al grado de que no se cuenta con recursos para adquirir insumos y reactivar la producción.

Arturo Valdés expuso que lamentablemente el 50 por ciento de los habitantes de Monclova aún dependen de esta empresa, y lo que más se anhela es que salga adelante lo más pronto posible.

“Que cambien de administración, que cambien de dueños, para que pueda salir adelante y puedan invertirle de otra manera. No veo quien pueda asociarse con él (Alonso Ancira)”, expresó.

Finalmente mencionó que se espera que en los próximos días se reactive la industria.