Carlos Villarreal encabeza el Rally ‘Mi Familia, Mi Comunidad’ en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de promover la unión familiar y la sana convivencia, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal , encabezó este domingo el Rally “Mi Familia, Mi Comunidad”, una actividad que reunió a decenas de familias en un ambiente de entusiasmo, colaboración y esparcimiento. El evento contó con la participación de la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, y fue organizado bajo la coordinación del DIF Coahuila, encabezado por Liliana Salinas, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte de las acciones estatales orientadas al fortalecimiento del tejido social.

El evento concluyó con un ambiente de alegría y convivencia, donde las familias expresaron su satisfacción por participar en una actividad que fomenta la integración y el sentido de pertenencia. Finalmente, el alcalde reiteró su compromiso de continuar impulsando, en coordinación con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila, programas y estrategias orientadas a fortalecer el tejido social, promover los valores familiares y generar mejores condiciones de desarrollo para las familias monclovenses.

Desde temprana hora, familias monclovenses se dieron cita en el punto de encuentro para integrarse en los distintos circuitos y estaciones preparadas especialmente para la ocasión. Niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en dinámicas recreativas, deportivas y de destreza que promovieron el trabajo en equipo, la comunicación y la convivencia, generando espacios donde padres e hijos compartieron experiencias significativas fuera de la rutina diaria.

Las actividades incluyeron retos físicos, juegos colaborativos y ejercicios de integración que incentivaron valores como el respeto, la solidaridad y la cooperación. Además, personal del DIF brindó acompañamiento durante el desarrollo del rally, garantizando un entorno seguro y ordenado para todos los asistentes. La participación activa de las familias reflejó el interés de la comunidad por formar parte de iniciativas que fortalecen los vínculos familiares y comunitarios.

COMPROMISO CON LA COHESIÓN SOCIAL

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal subrayó que este tipo de eventos son resultado de un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Municipio, con el objetivo de generar políticas públicas que coloquen a la familia como eje central del desarrollo social. Señaló que el fortalecimiento del núcleo familiar contribuye directamente a la construcción de entornos más seguros, participativos y solidarios.

”En Monclova y en Coahuila trabajamos en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, porque sabemos que cuando fortalecemos a las familias, construimos comunidades más fuertes y con mayores oportunidades para todos”, afirmó el edil, al tiempo que reconoció el respaldo del DIF Coahuila y del DIF Municipal para la realización de este tipo de actividades.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, destacó la importancia de generar espacios de convivencia que permitan a las familias compartir tiempo de calidad, al señalar que estas acciones inciden positivamente en el bienestar emocional y social de la población.