Carlos Villarreal encabeza el Rally ‘Mi Familia, Mi Comunidad’ en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 1 marzo 2026
    Carlos Villarreal encabeza el Rally ‘Mi Familia, Mi Comunidad’ en Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal y Mavi Sosa durante el arranque de las actividades del Rally en Monclova. CORTESÍA

En el marco del Día de la Familia, el alcalde Carlos Villarreal, en coordinación con el Gobierno de Coahuila y el DIF Estatal, impulsó actividades de convivencia y valores para fortalecer el tejido social

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de promover la unión familiar y la sana convivencia, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó este domingo el Rally “Mi Familia, Mi Comunidad”, una actividad que reunió a decenas de familias en un ambiente de entusiasmo, colaboración y esparcimiento. El evento contó con la participación de la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, y fue organizado bajo la coordinación del DIF Coahuila, encabezado por Liliana Salinas, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte de las acciones estatales orientadas al fortalecimiento del tejido social.

TE PUEDE INTERESAR: Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila

$!Familias monclovenses participan en dinámicas deportivas para fomentar la sana convivencia y el trabajo en equipo.
Familias monclovenses participan en dinámicas deportivas para fomentar la sana convivencia y el trabajo en equipo. CORTESÍA

El evento concluyó con un ambiente de alegría y convivencia, donde las familias expresaron su satisfacción por participar en una actividad que fomenta la integración y el sentido de pertenencia. Finalmente, el alcalde reiteró su compromiso de continuar impulsando, en coordinación con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila, programas y estrategias orientadas a fortalecer el tejido social, promover los valores familiares y generar mejores condiciones de desarrollo para las familias monclovenses.

$!Autoridades municipales y estatales reafirman el compromiso de fortalecer el tejido social a través de valores familiares.
Autoridades municipales y estatales reafirman el compromiso de fortalecer el tejido social a través de valores familiares. CORTESÍA

Desde temprana hora, familias monclovenses se dieron cita en el punto de encuentro para integrarse en los distintos circuitos y estaciones preparadas especialmente para la ocasión. Niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en dinámicas recreativas, deportivas y de destreza que promovieron el trabajo en equipo, la comunicación y la convivencia, generando espacios donde padres e hijos compartieron experiencias significativas fuera de la rutina diaria.

Las actividades incluyeron retos físicos, juegos colaborativos y ejercicios de integración que incentivaron valores como el respeto, la solidaridad y la cooperación. Además, personal del DIF brindó acompañamiento durante el desarrollo del rally, garantizando un entorno seguro y ordenado para todos los asistentes. La participación activa de las familias reflejó el interés de la comunidad por formar parte de iniciativas que fortalecen los vínculos familiares y comunitarios.

COMPROMISO CON LA COHESIÓN SOCIAL

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal subrayó que este tipo de eventos son resultado de un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Municipio, con el objetivo de generar políticas públicas que coloquen a la familia como eje central del desarrollo social. Señaló que el fortalecimiento del núcleo familiar contribuye directamente a la construcción de entornos más seguros, participativos y solidarios.

”En Monclova y en Coahuila trabajamos en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, porque sabemos que cuando fortalecemos a las familias, construimos comunidades más fuertes y con mayores oportunidades para todos”, afirmó el edil, al tiempo que reconoció el respaldo del DIF Coahuila y del DIF Municipal para la realización de este tipo de actividades.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, destacó la importancia de generar espacios de convivencia que permitan a las familias compartir tiempo de calidad, al señalar que estas acciones inciden positivamente en el bienestar emocional y social de la población.

$!El alcalde reiteró su compromiso de seguir sumando esfuerzos con el DIF Coahuila y el DIF Municipal para impulsar programas que garanticen el desarrollo integral de las familias.
El alcalde reiteró su compromiso de seguir sumando esfuerzos con el DIF Coahuila y el DIF Municipal para impulsar programas que garanticen el desarrollo integral de las familias. CORTESÍA

El evento concluyó con un ambiente de alegría y convivencia, donde las familias expresaron su satisfacción por participar en una actividad que fomenta la integración y el sentido de pertenencia. Finalmente, el alcalde reiteró su compromiso de continuar impulsando, en coordinación con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila, programas y estrategias orientadas a fortalecer el tejido social, promover los valores familiares y generar mejores condiciones de desarrollo para las familias monclovenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De La Familia
Familias

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida surge de la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.

Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones
El trámite es gratuito y se realizará en línea del 2 al 19 de marzo

Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila
Los bisontes vuelven a correr los prados en una reserva en Cuatro Ciénegas

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026
true

El domingo de ‘El Mencho’: la falsa normalidad
true

Radiografía de la inseguridad: ENVIPE 2025
Consejeros de guerra de Trump

Consejeros de guerra de Trump
Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla

Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?