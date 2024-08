Confirman invasión de área verde de Monclova por parte de esposa de regidor y clausuran construcción

MONCLOVA, COAH.- La esposa del regidor Leonardo Hernández, del municipio de Monclova, no solo invadió, si no comenzó a construir sobre un área verde de la colonia La Feste y autoridades municipales clausuraron las obras realizadas en estos terrenos, por no contar con los permisos de construcción, dio a conocer Rosa Nilda González, síndico de Mayoría.

La funcionaria realizó una inspección en esta área verde propiedad del municipio, y constató que sobre el espacio se han dividido cuatro lotes y se comenzaron trabajos de construcción aún y cuando el municipio cuenta con las escrituras del terreno.

“Ahorita se hizo la clausura de la obra y aunque hayan tenido ellos la documentación o cualquier tipo de autorización de obra pública o desarrollo urbano, si estoy viendo como síndica que es un área municipal, se procede inmediatamente”, dijo.

Señaló que si el regidor Leonardo Hernández o su esposa presentan algunas escrituras sobre este predio, serían documentos falsos, toda vez que el ayuntamiento cuenta con toda la documentación.

“Si el arquitecto que está iniciando me llega con toda la documentación que debidamente tiene que tener el dueño del predio, se le da un seguimiento por parte de sindicatura, para ver cuál fue el notario que hizo la escritura, para dar de baja esas escrituras por que no son legales”, dijo Rosa Nilda.

Finalmente, sostuvo que Sindicatura ya atendió la situación y corroboró la invasión al predio y canalizó el caso a Arturo Rodriguez de Desarrollo Urbano para que con apoyo del jurídico se proceda en tal caso.

“Yo ya hice la denuncia a Desarrollo Urbano, ya enseñé escrituras de la propiedad, que es mi responsabilidad, pero por el lado del regidor vamos a ver quién le vendió al regidor, ¿el regidor a quien le compró?”, dijo.

Al cuestionar si se recuperará el predio, la Síndico de Mayoría fue tajante: “El predio nunca se ha perdido, el predio sigue siendo municipal, por que yo tengo las escrituras ahí”.

EL REGIDOR ARGUMENTA

Por su parte, Leonardo Rodríguez dijo que no hay ninguna invasión, por que el área verde que señala la Sindicatura del Ayuntamiento está a un costado de los predios que compró el 2022.

“Lo único que puedo decir es que no hay ningún tipo de invasión, hay que conocer los conceptos de invasión, posesión y compra-venta de un trámite regular que pasó por las dependencias que tenían que pasar y se cuenta con los documentos.

“En su momento, si hay una denuncia, se va ver en la instancia correspondiente. Nosotros respetamos a las dependencias y la compra se hizo de buena fe y es todo lo que yo puedo comentar, no voy a entrar en otros temas”, dijo.

Finalmente atribuyó todo a un golpeteo político para su persona, sobre todo ahora que ha manifestado sus intenciones por llegar a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional.