Definirán este viernes vinculación a proceso a presunto ladrón por robo a joyería en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que este viernes se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso del hombre detenido por el robo cometido en una joyería ubicada en la zona centro de Monclova, donde el monto acreditado asciende a 80 mil pesos. El funcionario explicó que, tras la detención y puesta a disposición del imputado, se realizó la audiencia inicial en la que se formuló la imputación correspondiente. En esa misma diligencia, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será en la próxima audiencia cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Lazo Chapa señaló que la Fiscalía solicitó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, petición que fue concedida por el juez de la causa. “La persona se encuentra sujeta a esa medida cautelar mientras continúa el proceso penal. Como lo han reiterado el Gobernador y el Fiscal General del Estado, quien comete un delito debe responder ante la ley”, expresó el delegado. De acuerdo con la investigación, el robo ocurrió durante la noche, cuando el presunto responsable realizó un boquete en la cortina metálica del establecimiento para ingresar al negocio y apoderarse de diversas piezas de joyería. El delegado precisó que no se utilizó arma de fuego durante el ilícito. “Fue un robo cometido en horas de la noche. El imputado hizo un boquete en la cortina metálica y por ahí se introdujo al establecimiento para apoderarse de las joyas que se encontraban en el lugar”, detalló.

Asimismo, indicó que mediante el peritaje realizado con la víctima se logró acreditar un monto de 80 mil pesos por el valor de lo robado. También se recuperaron algunas piezas, las cuales se encuentran en proceso de ser entregadas al propietario. El delito se considera agravado por haberse cometido en un negocio durante horas de la noche, por lo que la Fiscalía continuará con la integración de la carpeta de investigación y la presentación de los elementos de prueba ante el órgano jurisdiccional.

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