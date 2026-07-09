Cae en Guadalajara León ‘N’, buscado por crueldad animal en Saltillo

Tras varios días de búsqueda y una investigación que movilizó tanto a las autoridades como a colectivos defensores de los animales, la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó este jueves la detención de León “N”, de 54 años, señalado por el delito de violencia y crueldad contra los seres sintientes. El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la captura fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con la Fiscalía General de Jalisco, luego de ubicar al imputado en el municipio de Guadalajara.

La investigación inició tras una denuncia ciudadana relacionada con un caso de presunto maltrato animal ocurrido en la colonia Francisco de Urdiñola, en Saltillo. A partir de los reportes, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y el pasado 2 de julio ejecutó un cateo en busca de evidencia y del probable responsable. Las autoridades estatales reiteraron que en Coahuila existe una política de cero tolerancia frente a los delitos de crueldad animal, por lo que aseguraron que este tipo de conductas no quedarán impunes.

Desde principios de julio, León “N” era considerado prófugo de la justicia. Como parte de las diligencias para localizarlo, agentes ministeriales realizaron diversos operativos e inspeccionaron inmuebles vinculados con el caso, entre ellos una florería cuyos propietarios posteriormente rechazaron cualquier relación con el imputado, luego de que en redes sociales surgieran versiones que los señalaban como familiares del sospechoso. La búsqueda también recibió un fuerte impulso por parte de organizaciones protectoras de animales y ciudadanos que difundieron la información en plataformas digitales. ACTIVISTAS OFRECÍAN RECOMPENSA POR SU CAPTURA El caso trascendió el ámbito local luego de que el activista e influencer animalista Alexs Ventura, en coordinación con la organización Oncopets Saltillo, ofreciera una recompensa para obtener información que permitiera ubicar al presunto responsable. A través de redes sociales se difundieron fichas de búsqueda en las que se advertía que el hombre podría haber abandonado Coahuila y refugiarse en Jalisco, hipótesis que finalmente se confirmó con su localización y captura en Guadalajara.

CONVOCAN A MARCHA EN SALTILLO Mientras avanza el proceso legal, colectivos ciudadanos mantienen vigente la convocatoria a la marcha pacífica ”Justicia para Ellos”, organizada en memoria de Bruno y sus hermanos, los perros que presuntamente fueron víctimas del imputado. La movilización está programada para este jueves a las 18:00 horas, con punto de reunión frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Saltillo. Los organizadores hicieron un llamado a participar de forma pacífica, llevando una vela o linterna y carteles con mensajes de respeto, con el objetivo de exigir justicia y reforzar el rechazo social al maltrato animal.

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