Investigan muerte de joven localizada dentro de su domicilio en Nadadores

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    Investigan muerte de joven localizada dentro de su domicilio en Nadadores
    De acuerdo con la información recabada en el lugar, fue un familiar quien realizó el hallazgo durante la mañana y posteriormente solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia. REDES SOCIALES

Una joven de 24 años fue localizada sin vida en su domicilio de Nadadores; la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes

NADADORES, COAH.- La muerte de una joven de 24 años movilizó a corporaciones de auxilio y agentes de investigación durante la mañana de ayer sábado en el municipio de Nadadores, donde fue localizada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la Zona Centro de la localidad.

Los hechos fueron reportados en un domicilio situado sobre la calle Venustiano Carranza, entre Mariano Abasolo y Ocampo, luego de que se solicitara apoyo de los servicios de emergencia por una persona inconsciente dentro del inmueble.

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Tras recibir el reporte, paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como América “N”, de 24 años de edad. De acuerdo con la información recabada por las autoridades en el sitio, la joven mantenía una rutina laboral que con frecuencia la llevaba a regresar a su domicilio durante la madrugada debido a jornadas extraordinarias de trabajo.

Las primeras investigaciones señalan que fue alrededor de las 07:40 horas cuando César, esposo de la madre de la joven, regresó de trabajar y realizó el hallazgo dentro de la vivienda. Tras percatarse de la situación, se activó el reporte a los números de emergencia para solicitar la presencia de socorristas.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Región Centro acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes. Los agentes realizaron el procesamiento de la escena y la recopilación de indicios como parte de la carpeta de investigación.

Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer de manera oficial las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades también recordaron la importancia de buscar apoyo profesional ante situaciones relacionadas con la salud mental o crisis emocionales. En México se encuentra disponible la Línea de la Vida, 800 911 2000, servicio que brinda orientación y atención las 24 horas del día para personas que requieran acompañamiento o asistencia psicológica.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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