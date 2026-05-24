Restablece CFE línea de alta tensión dañada por choque en Ramos Arizpe

Luego de varias horas de labores en la zona del accidente registrado sobre la autopista Saltillo-Monterrey, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó los trabajos para restablecer una estructura de transmisión que resultó dañada tras el impacto de un tractocamión en el municipio de Ramos Arizpe. La intervención se llevó a cabo después de que una torre perteneciente a una línea de transmisión de 230 mil volts sufriera afectaciones derivadas de un percance carretero ocurrido a la altura del libramiento Norponiente, en el kilómetro 37 de dicha vía de comunicación.

De acuerdo con la información difundida por la empresa productiva del Estado, la infraestructura afectada forma parte de la Línea de Transmisión Cedros (CED) 93110 Apasco (APC), una de las instalaciones utilizadas para el transporte de energía eléctrica en la región. Las maniobras de reparación concluyeron durante la madrugada de este 24 de mayo. Según el reporte oficial, a las 04:06 horas quedaron terminados los trabajos de restablecimiento de la estructura de emergencia identificada con el número 55. El incidente movilizó a cuadrillas técnicas encargadas de atender los daños ocasionados por el choque del vehículo de carga contra la torre de energía. Las acciones se enfocaron en recuperar las condiciones operativas de la infraestructura afectada y garantizar la continuidad de la operación del sistema de transmisión. La CFE informó que, pese a los daños ocasionados por el accidente, no se registraron interrupciones en el suministro eléctrico para usuarios durante el periodo en que se realizaron las maniobras de restauración.

Paralelamente a los trabajos en la línea de transmisión, las autoridades correspondientes coordinaron acciones para liberar la circulación vehicular en el tramo afectado de la autopista Saltillo-Monterrey. De acuerdo con los datos proporcionados, el tránsito fue reabierto en ambos sentidos desde las 12:03 horas, una vez que concluyeron las labores necesarias para garantizar condiciones seguras para los automovilistas. El accidente ocurrió cuando un tractocamión impactó una de las estructuras eléctricas ubicadas a un costado de la carretera, provocando daños en la torre de transmisión y generando un operativo para la atención de la infraestructura afectada. Con la conclusión de los trabajos, la línea de transmisión quedó nuevamente en condiciones de operación, mientras que la circulación vehicular en el sector permanece habilitada en ambos sentidos.

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