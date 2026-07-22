Marco Antonio Saldaña Infante asume rectoría de la UTNC y anuncia nueva etapa de fortalecimiento académico

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    Marco Antonio Saldaña Infante asume rectoría de la UTNC y anuncia nueva etapa de fortalecimiento académico
    Marco Antonio Saldaña Infante asumió la rectoría de la UTNC con la meta de consolidar la formación tecnológica y ampliar las oportunidades para los estudiantes. LIDIET MEXICANO

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila inicia una nueva etapa bajo la rectoría de Marco Antonio Saldaña Infante, con el objetivo de fortalecer la calidad académica, la infraestructura y la vinculación con el sector productivo

MONCLOVA, COAH.- La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) inicia una nueva etapa de fortalecimiento institucional con la llegada del maestro Marco Antonio Saldaña Infante a la rectoría. Con experiencia en el ámbito educativo y en la administración pública, asume la responsabilidad de dirigir la universidad con el propósito de elevar la calidad académica, consolidar la formación tecnológica y estrechar la vinculación con los sectores productivos de la región norte del estado.

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A lo largo de su trayectoria, la UTNC se ha distinguido por ofrecer un modelo educativo orientado a la práctica, formando técnicos superiores universitarios, ingenieros y licenciados en áreas estratégicas como mecatrónica, procesos industriales, mantenimiento y tecnologías de la información. La nueva administración busca dar continuidad a este esquema, promoviendo la actualización permanente de los programas académicos para responder a las exigencias de una industria en constante transformación.

Entre las prioridades del nuevo rector destaca el fortalecimiento de la infraestructura universitaria mediante la modernización de espacios de aprendizaje, con el objetivo de brindar a los estudiantes mejores condiciones para su preparación profesional. Asimismo, se contempla ampliar la colaboración con los sectores empresarial, gubernamental y social, generando proyectos que impulsen el desarrollo económico y tecnológico de la región.

La administración encabezada por Marco Antonio Saldaña Infante busca consolidar a la UTNC como una institución cada vez más competitiva y vinculada con las necesidades del entorno. El objetivo es formar profesionistas con las competencias que demanda el mercado laboral, ampliar las oportunidades para los estudiantes y reafirmar el papel de la universidad como referente de la educación superior tecnológica en el norte de Coahuila.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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