Monclova: ‘Hoy hay esperanza’, extrabajadores de AHMSA confían en proceso de subasta

MONCLOVA, COAH.- La esperanza volvió a encenderse entre los extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) luego del anuncio oficial del calendario para la subasta de los activos de la empresa, un paso que consideran clave para avanzar en el pago de los finiquitos pendientes desde el cierre de la acerera, ocurrido hace casi tres años.

Ervey Valenzuela, extrabajador de AHMSA y uno de los representantes de quienes mantienen plantones permanentes en las entradas de las plantas siderúrgicas, señaló que la publicación de fechas y procedimientos concretos devuelve la confianza a la base trabajadora, tras un largo periodo de incertidumbre.

Indicó que la audiencia de subasta programada para el próximo 2 de marzo genera expectativas positivas, al tratarse de un proceso formal que durante mucho tiempo fue esperado por cientos de familias que dependen de estos pagos.

“Hoy hay esperanza porque ya hay fechas oficiales y un proceso claro. Eso es lo que necesitábamos después de tanto tiempo sin respuestas”, expresó.

Valenzuela recordó que, desde el cierre de la empresa, los extrabajadores no han recibido los finiquitos correspondientes a los años laborados, situación que los llevó a sostener los plantones como una forma de resistencia pacífica y de exigencia de justicia laboral.

Añadió que el anuncio despeja dudas acumuladas durante meses y confían en que la jueza Ruth encargada del proceso brinde información confiable y cumpla con el calendario establecido.

Finalmente, reiteró que los extrabajadores se mantendrán atentos al desarrollo de la subasta y continuarán con los plantones en las entradas de las dos plantas de AHMSA hasta que el proceso concluya y se garantice el pago que les corresponde.