Monclova llama a reforzar cuidados de mascotas ante riesgo de enfermedades

La directora del Centro de Bienestar Animal, Aniela Flores Verduzco, explicó que las altas temperaturas y la presencia de vectores incrementan el riesgo de afectaciones en animales domésticos, por lo que recomendó revisar de manera constante a las mascotas para detectar heridas, parásitos o cualquier signo de enfermedad.

MONCLOVA, COAH.- Autoridades de Bienestar Animal en Monclova exhortaron a la población a reforzar los cuidados de perros y gatos para prevenir enfermedades asociadas a garrapatas y moscas, como la rickettsia y el gusano barrenador.

Señaló que el gusano barrenador puede desarrollarse en heridas abiertas y afectar no solo al ganado, sino también a perros, gatos y animales en situación de calle, por lo que llamó a mantener limpios patios, corrales y áreas donde permanecen las mascotas.

Aunque indicó que en Monclova no existe una situación de alerta sanitaria, recordó que ya se registró un caso de gusano barrenador en una mascota, por lo que insistió en mantener medidas preventivas para evitar nuevos contagios.

Respecto a la rickettsia, destacó la importancia de mantener a los animales libres de garrapatas, especialmente después de los recientes casos que mantienen bajo investigación a autoridades sanitarias de la región.

La funcionaria informó que el Centro de Bienestar Animal ofrece líquido garrapaticida gratuito y orientación para su aplicación, además de mantener coordinación con autoridades de salud para atender reportes y realizar acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad.