Altas temperaturas elevan presencia de serpientes, arañas y alacranes en Coahuila

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, Roberto Belloc, explicó que durante la temporada de calor suelen incrementarse los accidentes relacionados con este tipo de fauna. Señaló que las especies de mayor relevancia médica en la región y en el país son las serpientes coralillo y cascabel, las arañas viuda negra y violinista, así como los alacranes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El aumento de las temperaturas y la humedad, condiciones que favorecen el crecimiento de maleza en zonas urbanas y rurales, ha elevado el riesgo de encuentros con animales ponzoñosos, en Piedras Negras . Ante ello, el sector salud mantiene vigilancia permanente y asegura la disponibilidad de antídotos para atender emergencias por mordeduras o picaduras.

Belloc detalló que las instituciones de salud cuentan con cuatro tipos de antídotos específicos para tratar mordeduras y picaduras, además de medicamentos para casos de intoxicación por alacrán. Estos insumos son considerados de aplicación urgente debido a los riesgos que representan para la salud.

El especialista subrayó que existe coordinación constante entre jurisdicciones sanitarias mediante grupos estatales y nacionales de comunicación, lo que permite intercambiar biológicos cuando alguna unidad médica enfrenta sobredemanda o requiere un antídoto específico. Esta estrategia garantiza atención oportuna, pese a que el abasto nacional de ciertos productos suele ser limitado.

Asimismo, aclaró que la decisión de aplicar un antídoto corresponde exclusivamente a personal médico capacitado, ya que primero se debe confirmar si los síntomas derivan de una especie de importancia médica o si se trata de una reacción local causada por otro insecto. Para ello, se apoyan en la Red Tox, integrada por expertos en toxicología que asesoran cada caso.

Belloc exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas dentro de sus viviendas, pues las arañas suelen refugiarse en lugares húmedos y frescos, como zapatos, cajas almacenadas o ropa guardada por largos periodos. Recomendó revisar cuidadosamente estos objetos antes de utilizarlos.

En cuanto a las serpientes, indicó que buscan resguardarse del calor ocultándose entre arbustos, árboles o zonas con abundante vegetación. Por ello, sugirió mantener limpios los patios y, en el caso de quienes realizan actividades en el campo, usar pantalones de mezclilla gruesa y botas altas que protejan los tobillos, la zona donde se registra el mayor número de mordeduras.