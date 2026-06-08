Monclova reconoce a adultos mayores rumbo a competencia estatal

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    Monclova reconoce a adultos mayores rumbo a competencia estatal
    La delegación monclovense participará en disciplinas deportivas y culturales durante la competencia estatal que se realizará en Torreón. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal y el DIF Monclova reconocieron a la delegación de adultos mayores que representará al municipio en los Juegos Estatales del Adulto Mayor 2026 en Torreón

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Mavi Sosa, reconocieron a las y los integrantes de la delegación que representará a la ciudad en los Juegos Estatales del Adulto Mayor 2026, que se celebrarán los días 17 y 18 de junio en Torreón.

La delegación monclovense está integrada por 155 participantes entre atletas, exponentes culturales, entrenadores y responsables de equipo, quienes competirán en disciplinas deportivas como cachibol, basquetbol, atletismo, ajedrez y natación, además de actividades artísticas como danza folclórica, danza prehispánica, coro, rondalla, baile de salón y canto.

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Durante el encuentro, las autoridades municipales destacaron el esfuerzo, la disciplina y el entusiasmo de las personas adultas mayores, resaltando que representan un ejemplo de perseverancia y participación activa dentro de la sociedad. Como parte de las actividades previas a la competencia, las y los participantes recibieron una bendición especial en una misa celebrada en la parroquia Santiago Apóstol.

El alcalde Carlos Villarreal expresó sentirse orgulloso de la delegación y aseguró que pondrán en alto el nombre de Monclova en la etapa estatal. Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de continuar trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el DIF Coahuila y distintas instituciones para impulsar espacios que favorezcan la integración, el bienestar y la calidad de vida de las personas adultas mayores.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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