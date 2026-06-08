Monclova reconoce a adultos mayores rumbo a competencia estatal
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El alcalde Carlos Villarreal y el DIF Monclova reconocieron a la delegación de adultos mayores que representará al municipio en los Juegos Estatales del Adulto Mayor 2026 en Torreón
MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Mavi Sosa, reconocieron a las y los integrantes de la delegación que representará a la ciudad en los Juegos Estatales del Adulto Mayor 2026, que se celebrarán los días 17 y 18 de junio en Torreón.
La delegación monclovense está integrada por 155 participantes entre atletas, exponentes culturales, entrenadores y responsables de equipo, quienes competirán en disciplinas deportivas como cachibol, basquetbol, atletismo, ajedrez y natación, además de actividades artísticas como danza folclórica, danza prehispánica, coro, rondalla, baile de salón y canto.
Durante el encuentro, las autoridades municipales destacaron el esfuerzo, la disciplina y el entusiasmo de las personas adultas mayores, resaltando que representan un ejemplo de perseverancia y participación activa dentro de la sociedad. Como parte de las actividades previas a la competencia, las y los participantes recibieron una bendición especial en una misa celebrada en la parroquia Santiago Apóstol.
El alcalde Carlos Villarreal expresó sentirse orgulloso de la delegación y aseguró que pondrán en alto el nombre de Monclova en la etapa estatal. Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de continuar trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el DIF Coahuila y distintas instituciones para impulsar espacios que favorezcan la integración, el bienestar y la calidad de vida de las personas adultas mayores.