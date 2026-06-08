Monclova reconoce a adultos mayores rumbo a competencia estatal

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Mavi Sosa, reconocieron a las y los integrantes de la delegación que representará a la ciudad en los Juegos Estatales del Adulto Mayor 2026, que se celebrarán los días 17 y 18 de junio en Torreón.

La delegación monclovense está integrada por 155 participantes entre atletas, exponentes culturales, entrenadores y responsables de equipo, quienes competirán en disciplinas deportivas como cachibol, basquetbol, atletismo, ajedrez y natación, además de actividades artísticas como danza folclórica, danza prehispánica, coro, rondalla, baile de salón y canto.