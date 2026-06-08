Instalan mesa permanente de trabajo tras movilización de maestros en Saltillo; convocan a un nuevo paro para el miércoles

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    Instalan mesa permanente de trabajo tras movilización de maestros en Saltillo; convocan a un nuevo paro para el miércoles
    Representantes magisteriales se reunieron con autoridades educativas este lunes. Katya González

Autoridades y docentes acordaron instalar mesas permanentes de trabajo a partir de este miércoles en búsqueda de soluciones

A una semana de las movilizaciones realizadas por docentes en Saltillo, representantes del magisterio sostuvieron este lunes una reunión de más de ocho horas con autoridades educativas estatales y federales, en la que abordaron demandas relacionadas con condiciones laborales, prestaciones, infraestructura escolar y servicios de salud.; a pesar de esta reunión, el Magisterio convocó a un nuevo paro para este miércoles 10 de junio.

Como principal acuerdo, se estableció una mesa permanente de diálogo que iniciará este miércoles a las 10:00 horas en modalidad híbrida, con la participación de docentes de todo el estado. Paralelamente, el movimiento anunció nuevas movilizaciones en distintas regiones de Coahuila para acompañar el proceso de negociación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/maestros-bloquean-vialidades-en-saltillo-para-exigir-mejoras-laborales-y-pensiones-dignas-KK21091847

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Coahuila y fue encabezada por el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn. También participaron Juan Dávila, representante de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México en Coahuila; María del Carmen Ruiz, subsecretaria de Planeación Educativa; y Hugo Lozano, subsecretario de Educación Básica.

Durante el encuentro, representantes de las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentaron un pliego petitorio que retoma las demandas planteadas durante la movilización del pasado 1 de junio e incorpora nuevas solicitudes específicas de cada sección sindical. Entre los temas expuestos destacan la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, los procesos de promoción y reconocimiento docente, así como la política salarial a nivel nacional.

Manuel Alberto Palacios Quintero, representante de los docentes participantes, señaló que, además de los temas de alcance nacional, aprovecharon el espacio para exponer necesidades específicas del magisterio coahuilense.

$!El pasado lunes 1 de junio ya hubo una movilización que afectó la vialidad en Saltillo.
El pasado lunes 1 de junio ya hubo una movilización que afectó la vialidad en Saltillo. Héctor García

Indicó que entre las peticiones dirigidas a las autoridades estatales se encuentran modificaciones al marco legal para brindar mayor protección a los docentes durante procesos de investigación, mejoras en las prestaciones laborales, un incremento en los recursos destinados a las escuelas y el fortalecimiento de los servicios médicos para los trabajadores de la educación.

Asimismo, expuso la necesidad de atender las condiciones de infraestructura de los planteles educativos y solicitó que las autoridades de Protección Civil realicen inspecciones en las escuelas para verificar que existan condiciones seguras para alumnos y maestros antes del inicio del próximo ciclo escolar.

Entre las demandas adicionales, los docentes plantearon la reducción de las cargas administrativas que, aseguraron, restan tiempo a las labores pedagógicas dentro de las aulas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/atendera-coahuila-peticiones-de-magisterio-manolo-jimenez-LL21088102

Palacios Quintero informó que uno de los principales acuerdos alcanzados fue la instalación de una mesa permanente de trabajo a partir de este miércoles, en la que se dará seguimiento puntual a cada uno de los planteamientos presentados por el magisterio.

$!Esta es la convocatoria que ya circula entre grupos de maestros en la entidad.
Esta es la convocatoria que ya circula entre grupos de maestros en la entidad. Especial

Asimismo, adelantó que las movilizaciones continuarán en distintas regiones del estado mientras no existan avances concretos en los temas expuestos. Explicó que estas acciones buscan generar conciencia sobre la necesidad de garantizar pensiones dignas y condiciones adecuadas de vida para los trabajadores de la educación al término de su carrera profesional.

También hizo un llamado a los padres de familia para respaldar el movimiento, al considerar que la defensa de los derechos laborales de los maestros está estrechamente vinculada con la mejora de la calidad educativa.

El representante aseguró que el movimiento es independiente de cualquier partido político y sostuvo que surgió como respuesta a la falta de atención a diversas demandas históricas de los trabajadores de la educación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mas-de-50-escuelas-del-sureste-de-coahuila-retomaron-clases-normales-tras-protesta-magisterial-JC21109066

Los participantes manifestaron su inconformidad con la actuación de las dirigencias sindicales nacionales y locales, al considerar que no han representado de manera suficiente las demandas e inquietudes de la base trabajadora.

CONVOCAN A UN NUEVO PARO

Profesores de la entidad circularon en redes sociales una nueva convocatoria para realizar un paro este miércoles.

De acuerdo con la información disponible, esta nueva movilización se daría en la Secretaría de Educación del Estado. Los maestros están convocando a sus pares de todas las regiones de la entidad para el próximo miércoles a las 8:00 horas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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