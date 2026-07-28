Monclova tendrá Feria de Útiles Escolares con descuentos para apoyar la economía familiar

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    Monclova tendrá Feria de Útiles Escolares con descuentos para apoyar la economía familiar
    La Feria Escolar 2026 en Monclova, Coahuila, ofrecerá descuentos en útiles, uniformes y artículos para el regreso a clases. CORTESÍA

El evento reunirá a negocios afiliados a Canaco, con el objetivo de fortalecer el comercio local y brindar opciones de ahorro a padres de familia

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de apoyar la economía de las familias durante el próximo regreso a clases, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monclova, en coordinación con el Gobierno Municipal, realizará una feria escolar los días 14 y 15 de agosto, donde se ofrecerán útiles, uniformes y diversos artículos con descuentos de entre el 10 y el 20 por ciento.

El secretario de Canaco Monclova, Arturo Cabrera, informó que el evento se desarrollará de las 09:00 17:00 horas y reunirá a comerciantes afiliados al organismo, quienes pondrán a disposición de los consumidores una amplia variedad de productos para el regreso a clases.

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En la feria los asistentes podrán encontrar cuadernos, colores, mochilas, juegos de geometría, marcadores, uniformes, calzado y otros artículos indispensables para el inicio del nuevo ciclo escolar, todo en un mismo espacio y con promociones especiales.

Cabrera explicó que la iniciativa busca convertirse en una alternativa para las familias que enfrentan una situación económica complicada, permitiéndoles reducir el gasto que representa el regreso a clases.

“El mayor regalo que le podemos dar a los hijos es la educación, la mejor herencia. Este evento trata de aportar a las familias para que encuentren en un mismo lugar los artículos que necesitan y con descuentos”, señaló.

El dirigente también exhortó a los padres de familia a planificar con tiempo sus compras, elaborar un presupuesto y comparar precios entre los distintos proveedores participantes para aprovechar las ofertas.

Recordó que el año pasado, la feria escolar organizada por el Municipio se llevó a cabo tanto en la plaza principal como en el auditorio Salvador Kamar, en el sector oriente de la ciudad, acercando este beneficio a un mayor número de familias.

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Asimismo, invitó a los comerciantes de la región que aún no forman parte del evento a integrarse como expositores. Los interesados podrán acudir a las oficinas de Canaco Monclova para conocer los requisitos y sumarse a esta iniciativa, que además de beneficiar a los consumidores busca fortalecer el comercio local.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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