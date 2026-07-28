Monclova tendrá Feria de Útiles Escolares con descuentos para apoyar la economía familiar
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El evento reunirá a negocios afiliados a Canaco, con el objetivo de fortalecer el comercio local y brindar opciones de ahorro a padres de familia
MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de apoyar la economía de las familias durante el próximo regreso a clases, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monclova, en coordinación con el Gobierno Municipal, realizará una feria escolar los días 14 y 15 de agosto, donde se ofrecerán útiles, uniformes y diversos artículos con descuentos de entre el 10 y el 20 por ciento.
El secretario de Canaco Monclova, Arturo Cabrera, informó que el evento se desarrollará de las 09:00 17:00 horas y reunirá a comerciantes afiliados al organismo, quienes pondrán a disposición de los consumidores una amplia variedad de productos para el regreso a clases.
En la feria los asistentes podrán encontrar cuadernos, colores, mochilas, juegos de geometría, marcadores, uniformes, calzado y otros artículos indispensables para el inicio del nuevo ciclo escolar, todo en un mismo espacio y con promociones especiales.
Cabrera explicó que la iniciativa busca convertirse en una alternativa para las familias que enfrentan una situación económica complicada, permitiéndoles reducir el gasto que representa el regreso a clases.
“El mayor regalo que le podemos dar a los hijos es la educación, la mejor herencia. Este evento trata de aportar a las familias para que encuentren en un mismo lugar los artículos que necesitan y con descuentos”, señaló.
El dirigente también exhortó a los padres de familia a planificar con tiempo sus compras, elaborar un presupuesto y comparar precios entre los distintos proveedores participantes para aprovechar las ofertas.
Recordó que el año pasado, la feria escolar organizada por el Municipio se llevó a cabo tanto en la plaza principal como en el auditorio Salvador Kamar, en el sector oriente de la ciudad, acercando este beneficio a un mayor número de familias.
Asimismo, invitó a los comerciantes de la región que aún no forman parte del evento a integrarse como expositores. Los interesados podrán acudir a las oficinas de Canaco Monclova para conocer los requisitos y sumarse a esta iniciativa, que además de beneficiar a los consumidores busca fortalecer el comercio local.