Monclova alista eventos por su aniversario 337 y aplaza su Feria hasta octubre

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    Monclova alista eventos por su aniversario 337 y aplaza su Feria hasta octubre
    El alcalde Carlos Villarreal anunció que los festejos por el aniversario de la ciudad incluirán actos culturales, históricos y la coronación de la Reina del Adulto Mayor. LIDIET MEXICANO

La Feria de Monclova regresará en octubre con un formato similar al de 2025, mientras que el aniversario 337 de la ciudad será celebrado el 12 de agosto con actividades cívicas y culturales

MONCLOVA, COAH.- Mientras Monclova se alista para conmemorar su 337 aniversario de fundación, la tradicional Feria de Monclova volverá a realizarse hasta el mes de octubre, confirmó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El munícipe explicó que la decisión busca ofrecer mejores condiciones para que las familias disfruten del evento.

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Destacó que los festejos del aniversario estarán concentrados el próximo 12 de agosto, con un programa de actividades cívicas y culturales que incluirá las tradicionales mañanitas a la ciudad, ceremonias oficiales, la entrega de la Presea Alonso de León y conferencias organizadas en coordinación con el Círculo de Historiadores para difundir la historia de Monclova.

Como parte del cierre de la jornada conmemorativa, también se llevará a cabo la coronación de la Reina del Adulto Mayor, aprovechando el marco del aniversario de la ciudad para reunir a las familias en esta celebración.

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En cuanto a la Feria de Monclova, Villarreal Pérez reiteró que se desarrollará durante octubre, tal como ocurrió el año pasado, al considerar que esa fecha ofrece mejores condiciones tanto para la organización como para la asistencia del público.

Explicó que el cambio permite aprovechar un clima más favorable y evita que el evento coincida con el regreso a clases, el periodo vacacional y una eventual participación de los Acereros de Monclova en los playoffs.

Sobre la cartelera, adelantó que será presentada durante la primera quincena de agosto, una vez que el concesionario concluya los últimos detalles de la programación.

Precisó que la edición de este año conservará un formato similar al de 2025, con un Teatro del Pueblo en el que entre el 85 y el 90 por ciento de las presentaciones serán gratuitas para la ciudadanía, además de actividades como el rodeo durante los dos primeros fines de semana.

El alcalde indicó que aún se afinan los artistas que integrarán la cartelera y confió en que nuevamente se ofrecerá una feria atractiva para las familias monclovenses, con el respaldo de la iniciativa privada y del Gobierno del Estado.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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