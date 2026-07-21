Monclova alista eventos por su aniversario 337 y aplaza su Feria hasta octubre

El munícipe explicó que la decisión busca ofrecer mejores condiciones para que las familias disfruten del evento.

MONCLOVA, COAH.- Mientras Monclova se alista para conmemorar su 337 aniversario de fundación, la tradicional Feria de Monclova volverá a realizarse hasta el mes de octubre, confirmó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Como parte del cierre de la jornada conmemorativa, también se llevará a cabo la coronación de la Reina del Adulto Mayor, aprovechando el marco del aniversario de la ciudad para reunir a las familias en esta celebración.

Destacó que los festejos del aniversario estarán concentrados el próximo 12 de agosto, con un programa de actividades cívicas y culturales que incluirá las tradicionales mañanitas a la ciudad, ceremonias oficiales, la entrega de la Presea Alonso de León y conferencias organizadas en coordinación con el Círculo de Historiadores para difundir la historia de Monclova.

En cuanto a la Feria de Monclova, Villarreal Pérez reiteró que se desarrollará durante octubre, tal como ocurrió el año pasado, al considerar que esa fecha ofrece mejores condiciones tanto para la organización como para la asistencia del público.

Explicó que el cambio permite aprovechar un clima más favorable y evita que el evento coincida con el regreso a clases, el periodo vacacional y una eventual participación de los Acereros de Monclova en los playoffs.

Sobre la cartelera, adelantó que será presentada durante la primera quincena de agosto, una vez que el concesionario concluya los últimos detalles de la programación.

Precisó que la edición de este año conservará un formato similar al de 2025, con un Teatro del Pueblo en el que entre el 85 y el 90 por ciento de las presentaciones serán gratuitas para la ciudadanía, además de actividades como el rodeo durante los dos primeros fines de semana.

El alcalde indicó que aún se afinan los artistas que integrarán la cartelera y confió en que nuevamente se ofrecerá una feria atractiva para las familias monclovenses, con el respaldo de la iniciativa privada y del Gobierno del Estado.