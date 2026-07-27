Monclova: Oootra vez frenan proceso para subastar AHMSA; dan 72 horas para una nueva propuesta

CDMX.- El proceso para concretar la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa) sufrió un nuevo retraso, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles rechazó las bases propuestas para la subasta de ambas empresas al considerar que contravienen las condiciones previamente autorizadas. La jueza Ruth Haggi Huerta determinó que el documento elaborado por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera, incorpora procedimientos que no fueron aprobados, entre ellos la posible “venta forzada” de bienes pertenecientes a acreedores garantizados y la división de activos que originalmente formaban parte de la unidad productiva.

Ante ello, concedió un plazo de 72 horas para que el síndico corrija las bases y presente una nueva propuesta acorde con el mecanismo de enajenación autorizado el pasado 2 de junio, cuando se aprobó la venta de AHMSA y Minosa por mil 326 millones de dólares, equivalentes al 85 por ciento del valor de sus activos.

🟩 El juzgado segundo de distrito en Materia de Concursos Mercantiles rechazó las bases para la subasta de Altos Hornos de México (Ahmsa), y su filial Minera del Norte (Minosa), al detectar que incluían procesos no autorizados como la posible “venta forzada” de bienes... pic.twitter.com/8zW8BEEx6t — La Jornada (@lajornadaonline) July 27, 2026

Además, el juzgado ordenó que, a más tardar el próximo miércoles, se entregue un nuevo calendario del proceso de venta, considerando los plazos legales y el periodo vacacional del órgano jurisdiccional. La resolución también obliga al síndico a informar, en un plazo de 10 días, el destino de los recursos obtenidos por las ventas previas de activos de AHMSA y Minosa, así como la existencia de remanentes, tal como lo solicitaron trabajadores de la siderúrgica.

En su resolución, la jueza sostuvo que las bases “contravienen abiertamente” lo autorizado por el tribunal, ya que modifican el objeto de la venta al permitir excluir bienes de la unidad productiva para comercializarlos por separado y trasladan al juzgado decisiones que corresponden al síndico, como determinar qué activos son esenciales para la operación.

Ulises Salas, en su columna de hoy, aborda la crisis sanitaria que enfrentan habitantes de Monclova y Frontera por la inoperancia de la planta tratadora de agua tras el cierre de AHMSA.



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También cuestionó que se deleguen facultades propias del síndico a un tercero especializado y que se incorpore la figura de “Acreedor Garantizado No Conforme”, mediante la cual el ganador de la subasta podría adquirir bienes gravados pagando únicamente el 85 por ciento de su valor.

Este es el segundo tropiezo del proceso de venta. El primer intento de subasta, programado para el 27 de febrero, fue declarado desierto luego de que el único postor, integrado por Ignition Industries 1870 y Fintech Latam, incumpliera los requisitos establecidos. Con este nuevo retraso, la enajenación de AHMSA y Minosa vuelve a quedar en suspenso, prolongando la incertidumbre sobre el futuro de ambas empresas y de más de 13 mil trabajadores que desde hace más de tres años reclaman el pago de salarios y finiquitos. Incluso, la jueza reconoció que la demora puede provocar una mayor depreciación de los activos y agravar las afectaciones económicas, laborales y sociales, por lo que exhortó al síndico a actuar con diligencia y eficacia. Con información de La Jornada y Agencias

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