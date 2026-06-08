Operativo ‘Escuela Segura’ descarta riesgos en planteles de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron un amplio operativo de revisión en instituciones educativas de Cuatro Ciénegas, luego de la amenaza de un presunto tiroteo difundida en redes sociales contra el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 22. Las acciones formaron parte del Operativo Escuela Segura, mediante el cual agentes de la Policía Preventiva inspeccionaron de manera exhaustiva las instalaciones del CBTA 22, así como otros planteles del municipio, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El director de Seguridad Pública Municipal, Richard Estrada Picena, informó que los elementos realizaron recorridos y revisiones en aulas, oficinas, pasillos, patios, áreas deportivas, estacionamientos y demás espacios de los centros educativos, descartando cualquier situación que representara un riesgo para la comunidad escolar.

Durante las inspecciones no se localizaron armas, explosivos, objetos sospechosos ni algún otro indicio que pudiera poner en peligro la integridad física de los alumnos o trabajadores de las instituciones. Además del CBTA No. 22, los elementos policiacos llevaron a cabo revisiones preventivas en la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria “Gustavo Adolfo Salinas Camiña” y en la Escuela Secundaria Federal “Venustiano Carranza”, como parte de las medidas implementadas para brindar tranquilidad a la población estudiantil y a los padres de familia.

Estrada Picena señaló que, tras concluir las inspecciones, se determinó que los planteles se encuentran en condiciones seguras para el desarrollo de las actividades académicas, manteniéndose la vigilancia preventiva en coordinación con las autoridades educativas. El jefe policiaco destacó que este tipo de acciones busca fortalecer la seguridad en los centros escolares y atender de manera inmediata cualquier reporte que pudiera poner en riesgo a la comunidad.

Las autoridades continúan dando seguimiento a las investigaciones relacionadas con la amenaza difundida en redes sociales, mientras que la Policía Preventiva reiteró su compromiso de mantener presencia y vigilancia en los planteles educativos del municipio para garantizar entornos seguros para estudiantes y personal docente.

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