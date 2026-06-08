Operativo ‘Escuela Segura’ descarta riesgos en planteles de Cuatro Ciénegas

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Monclova
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    Operativo ‘Escuela Segura’ descarta riesgos en planteles de Cuatro Ciénegas
    La Dirección de Seguridad Pública reiteró que se mantiene la coordinación con autoridades educativas mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen de la amenaza difundida en redes sociales. LIDIET MEXICANO

Las revisiones incluyeron secundarias y preparatorias del municipio, donde no fueron localizados objetos peligrosos ni indicios que representaran algún riesgo escolar

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron un amplio operativo de revisión en instituciones educativas de Cuatro Ciénegas, luego de la amenaza de un presunto tiroteo difundida en redes sociales contra el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 22.

Las acciones formaron parte del Operativo Escuela Segura, mediante el cual agentes de la Policía Preventiva inspeccionaron de manera exhaustiva las instalaciones del CBTA 22, así como otros planteles del municipio, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/amenaza-de-tiroteo-en-el-cbta-22-de-cuatro-cienegas-obliga-a-suspender-clases-BC21233772

El director de Seguridad Pública Municipal, Richard Estrada Picena, informó que los elementos realizaron recorridos y revisiones en aulas, oficinas, pasillos, patios, áreas deportivas, estacionamientos y demás espacios de los centros educativos, descartando cualquier situación que representara un riesgo para la comunidad escolar.

$!El operativo incluyó recorridos preventivos en el CBTA 22 y en dos escuelas secundarias del municipio, con el objetivo de brindar certeza y tranquilidad a estudiantes, docentes y padres de familia.
El operativo incluyó recorridos preventivos en el CBTA 22 y en dos escuelas secundarias del municipio, con el objetivo de brindar certeza y tranquilidad a estudiantes, docentes y padres de familia. LIDIET MEXICANO

Durante las inspecciones no se localizaron armas, explosivos, objetos sospechosos ni algún otro indicio que pudiera poner en peligro la integridad física de los alumnos o trabajadores de las instituciones.

Además del CBTA No. 22, los elementos policiacos llevaron a cabo revisiones preventivas en la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria “Gustavo Adolfo Salinas Camiña” y en la Escuela Secundaria Federal “Venustiano Carranza”, como parte de las medidas implementadas para brindar tranquilidad a la población estudiantil y a los padres de familia.

$!Autoridades municipales informaron que las instituciones educativas inspeccionadas se encuentran en condiciones seguras para continuar con sus actividades académicas, manteniéndose la vigilancia preventiva en la zona.
Autoridades municipales informaron que las instituciones educativas inspeccionadas se encuentran en condiciones seguras para continuar con sus actividades académicas, manteniéndose la vigilancia preventiva en la zona. LIDIET MEXICANO

Estrada Picena señaló que, tras concluir las inspecciones, se determinó que los planteles se encuentran en condiciones seguras para el desarrollo de las actividades académicas, manteniéndose la vigilancia preventiva en coordinación con las autoridades educativas.

El jefe policiaco destacó que este tipo de acciones busca fortalecer la seguridad en los centros escolares y atender de manera inmediata cualquier reporte que pudiera poner en riesgo a la comunidad.

$!La Dirección de Seguridad Pública reiteró que se mantiene la coordinación con autoridades educativas mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen de la amenaza difundida en redes sociales.
La Dirección de Seguridad Pública reiteró que se mantiene la coordinación con autoridades educativas mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen de la amenaza difundida en redes sociales. LIDIET MEXICANO

Las autoridades continúan dando seguimiento a las investigaciones relacionadas con la amenaza difundida en redes sociales, mientras que la Policía Preventiva reiteró su compromiso de mantener presencia y vigilancia en los planteles educativos del municipio para garantizar entornos seguros para estudiantes y personal docente.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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