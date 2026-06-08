Amenaza de tiroteo en el CBTA 22 de Cuatro Ciénegas obliga a suspender clases

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Una presunta amenaza de tiroteo difundida a través de redes sociales provocó la movilización de autoridades educativas y de seguridad, así como la suspensión de clases este lunes en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 22, ubicado en Cuatro Ciénegas. La alerta surgió luego de que en una página de Facebook identificada como “Qué Todo 4 Ciénegas se Entere” se publicara un mensaje de manera anónima en el que se advertía sobre un supuesto ataque armado en el plantel educativo.

La publicación señalaba textualmente: “Mañana tiroteo en la preparatoria CBTA #22 a las 10:00 am”, situación que rápidamente generó preocupación entre estudiantes, padres de familia y habitantes del municipio. Además, circuló la imagen de un revólver, el cual presuntamente sería utilizado en el atentado. Ante la gravedad de la amenaza, la dirección del CBTA 22 emitió un comunicado oficial dirigido a toda la comunidad educativa, en el que informó que se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. El documento, fechado el 7 de junio de 2026 y firmado por el director del plantel, Mario Rueda Guardado, señala que la institución actuó conforme al Protocolo de Seguridad en los Planteles de Educación Media Superior, específicamente en los apartados relacionados con enfrentamientos con armas de fuego en las inmediaciones de las escuelas y amenazas que pongan en riesgo a la comunidad estudiantil.

En el comunicado se establece que la prioridad es salvaguardar la vida e integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo, por lo que se determinó suspender las actividades académicas programadas para este lunes. La decisión fue tomada de manera conjunta entre el personal directivo del plantel, integrantes del Consejo de Seguridad y representantes de la Sociedad de Padres de Familia, quienes coincidieron en que la amenaza debía ser atendida con total seriedad mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Asimismo, las autoridades escolares recordaron que el propio protocolo establece que ninguna amenaza puede ser minimizada o tomada a la ligera, por lo que se optó por actuar de manera preventiva para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la comunidad educativa. El CBTA 22 informó además que los hechos fueron reportados de inmediato a elementos de Seguridad Pública Municipal y a la Policía Cibernética, corporaciones que ya iniciaron las indagatorias para identificar el origen de la publicación y determinar quién fue el responsable de emitir la amenaza. Las autoridades buscarán rastrear la cuenta desde la cual se realizó el mensaje, así como establecer si se trató de una falsa alarma o de una amenaza real que requiera acciones legales más severas. Las autoridades indicaron que la difusión de amenazas de violencia a través de redes sociales puede constituir un delito y derivar en sanciones penales, especialmente cuando genera alarma social y obliga a la movilización de corporaciones de seguridad y autoridades educativas. Mientras continúan las investigaciones, padres de familia y estudiantes permanecen atentos a los comunicados oficiales que emita la institución respecto a la reanudación de actividades escolares y las medidas adicionales que pudieran implementarse para garantizar un entorno seguro dentro y fuera del plantel. La situación generó inquietud en la comunidad de Cuatro Ciénegas, aunque hasta el momento no se ha reportado ningún incidente relacionado con la amenaza, manteniéndose la vigilancia de las autoridades en torno al caso.

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