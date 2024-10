Región Centro podría cerrar el 2024 con paros técnicos en empresas: Canacintra

MONCLOVA, COAH.- Empresas del ramo automotriz que se instalan en la Región Centro del Estado, podrían llegar a registrar paros técnicos a finales del 2024, ante una disminución de la venta de vehículos eléctricos.

Alejandro Loya Galaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, dio a conocer que los vehículos eléctricos y de motor están siendo sustituidos durante los últimos meses por unidades importadas de Asia y Europa.

TE PUEDE INTERESAR: IMM Torreón brindará capacitación a personal del IMSS para atender mujeres violentadas

En tanto los inventarios de las agencias de vehículos eléctricos están excedidos de producto y como consecuencia se espera una baja en fabricación de vehículos en empresas de la Región Sureste, la zona metropolitana de Monterrey y otras zonas del país.

Esta situación afectaría a las empresas que fabrican piezas para automóviles y están instaladas en la Región Centro, toda vez que se disminuirá su producción y como consecuencia esto podría llevar a realizar paros técnicos.

“Se espera una baja de producción de estos vehículos durante algunas semanas para dejar que los inventarios puedan reducirse y empezar a normalizar las fabricaciones”, señaló.

El representante empresarial expuso que no se han anunciado recortes de personal, pero sí se esperan paros técnicos a finales de año.

“Yo espero que no afecte a la región, que de alguna manera la diversificación de cada empresa ayude a que estos paros no se den, no es en todos los mercados, particularmente en los mercados de los autos eléctricos”, comentó

TE PUEDE INTERESAR: Canaco Monclova entregará auto 2024 en su tradicional Sorteo del Comercio

Las fábricas automotrices de Monclova y la región fabrican arneses, bolsas de aire, entre otras partes de vehículos.

“Espero que no haya reajustes, no se han anunciado lo cual es bueno, ya estarían anunciándose, no creo que haya en la Región Centro pero habrá menos ingreso, porque los bonos van a bajar un poco o digamos que no habrá necesidad de horas extra”, comentó.

Precisó que los trabajadores finalmente resultarían afectados porque son los meses en que hay más gastos en las familias por las celebraciones decembrinas, por lo que exhortó a las familias a “cuidar el bolsillo”.