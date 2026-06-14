Supervisa Carlos Villarreal obras por más de 23 millones de pesos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión que supera los 23 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Monclova mantiene en marcha una serie de proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano que buscan fortalecer el desarrollo de la ciudad y atender necesidades prioritarias de la población. Como parte de estas acciones, el alcalde Carlos Villarreal realizó recorridos de supervisión en diferentes sectores para constatar el avance de obras que abarcan pavimentación, recarpeteo y rehabilitación de espacios públicos, trabajos que se ejecutan en coordinación con el Gobierno del Estado.

Durante las visitas, el edil revisó proyectos enfocados en mejorar la conectividad vial, recuperar áreas de convivencia y brindar entornos más seguros para las familias, con el propósito de elevar la calidad de vida de quienes habitan en distintos puntos del municipio. Entre las intervenciones más relevantes se encuentra la rehabilitación de los paseos de la colonia Miravalle, así como los trabajos de mejoramiento en plazas públicas ubicadas en Jardines de la Salle y Praderas, espacios que buscan fortalecer la convivencia social y ofrecer áreas recreativas en mejores condiciones. De igual manera, continúan las labores de pavimentación y recarpeteo en colonias como Leandro Valle, El Roble, Calderón, San Salvador, 21 de Marzo y Tierra y Libertad, donde las obras permitirán mejorar la movilidad urbana y optimizar las condiciones de circulación para automovilistas y peatones. De acuerdo con la administración municipal, estas acciones impactarán de manera directa a más de 5 mil 800 habitantes, quienes contarán con vialidades más seguras, espacios públicos renovados y una mejor imagen urbana en sus sectores.

Carlos Villarreal destacó que los proyectos forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la competitividad de Monclova y generar condiciones favorables para el crecimiento de la ciudad, mediante inversiones que atienden demandas históricas de la ciudadanía. El alcalde señaló que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido fundamental para concretar obras que beneficien a diferentes sectores de la población y permitan avanzar en la construcción de una ciudad más moderna y funcional.

Asimismo, reiteró que el trabajo coordinado entre los gobiernos municipal y estatal continuará para impulsar proyectos que promuevan el desarrollo equilibrado de Monclova y generen mayores oportunidades para las familias.

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