Supervisa Carlos Villarreal obras por más de 23 millones de pesos en Monclova

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    Supervisa Carlos Villarreal obras por más de 23 millones de pesos en Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal recorrió diversos frentes de obra para verificar el avance de proyectos que fortalecen la movilidad, recuperan espacios públicos y contribuyen al desarrollo integral de Monclova. CORTESÍA

El alcalde recorrió distintos sectores de la ciudad para verificar el avance de obras de pavimentación y rehabilitación urbana que fortalecen la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión que supera los 23 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Monclova mantiene en marcha una serie de proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano que buscan fortalecer el desarrollo de la ciudad y atender necesidades prioritarias de la población.

Como parte de estas acciones, el alcalde Carlos Villarreal realizó recorridos de supervisión en diferentes sectores para constatar el avance de obras que abarcan pavimentación, recarpeteo y rehabilitación de espacios públicos, trabajos que se ejecutan en coordinación con el Gobierno del Estado.

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$!Los trabajos de pavimentación, recarpeteo y rehabilitación de espacios públicos beneficiarán directamente a más de 5 mil 800 habitantes de la ciudad.
Los trabajos de pavimentación, recarpeteo y rehabilitación de espacios públicos beneficiarán directamente a más de 5 mil 800 habitantes de la ciudad. CORTESÍA

Durante las visitas, el edil revisó proyectos enfocados en mejorar la conectividad vial, recuperar áreas de convivencia y brindar entornos más seguros para las familias, con el propósito de elevar la calidad de vida de quienes habitan en distintos puntos del municipio.

Entre las intervenciones más relevantes se encuentra la rehabilitación de los paseos de la colonia Miravalle, así como los trabajos de mejoramiento en plazas públicas ubicadas en Jardines de la Salle y Praderas, espacios que buscan fortalecer la convivencia social y ofrecer áreas recreativas en mejores condiciones.

De igual manera, continúan las labores de pavimentación y recarpeteo en colonias como Leandro Valle, El Roble, Calderón, San Salvador, 21 de Marzo y Tierra y Libertad, donde las obras permitirán mejorar la movilidad urbana y optimizar las condiciones de circulación para automovilistas y peatones.

De acuerdo con la administración municipal, estas acciones impactarán de manera directa a más de 5 mil 800 habitantes, quienes contarán con vialidades más seguras, espacios públicos renovados y una mejor imagen urbana en sus sectores.

$!Colonias como Miravalle, Leandro Valle, El Roble, San Salvador y Tierra y Libertad forman parte de los sectores donde actualmente se ejecutan obras de mejoramiento urbano.
Colonias como Miravalle, Leandro Valle, El Roble, San Salvador y Tierra y Libertad forman parte de los sectores donde actualmente se ejecutan obras de mejoramiento urbano. CORTESÍA

Carlos Villarreal destacó que los proyectos forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la competitividad de Monclova y generar condiciones favorables para el crecimiento de la ciudad, mediante inversiones que atienden demandas históricas de la ciudadanía.

El alcalde señaló que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido fundamental para concretar obras que beneficien a diferentes sectores de la población y permitan avanzar en la construcción de una ciudad más moderna y funcional.

$!Las diversas obras de infraestructura urbana se desarrollan en distintos sectores de Monclova con una inversión superior a los 23 millones de pesos.
Las diversas obras de infraestructura urbana se desarrollan en distintos sectores de Monclova con una inversión superior a los 23 millones de pesos. CORTESÍA

Asimismo, reiteró que el trabajo coordinado entre los gobiernos municipal y estatal continuará para impulsar proyectos que promuevan el desarrollo equilibrado de Monclova y generen mayores oportunidades para las familias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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