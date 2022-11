Trabajador rescata a oso negro atrapado en estanque en rancho de Hermanas, Coahuila

“Gracias a Dios no llego a morir adentro, que bueno que estuvo fresco que no estuvo caliente si no lamentablemente fuera muerto el animal, ya que es un ejemplar muy querido por muchas personas, debemos de cuidarlos” expresó Cruz Mata en el video.

Finalmente, se utilizó una escalera y sobre ella se puso un tronco de un árbol por donde el animal trepó y logró salir de la pila para regresar a su hábitat.

Elsa, hermana de Cruz, publicó los videos en las redes sociales y comenzaron a hacerse virales por el acto del hombre; VANGUARDIA logró una entrevista con Cruz y en dentro de su declaración destacó que luego del rescate sintió una gran satisfacción por poderle ayudar al animal.

“Que bueno que lo hice ya quedó, me siento muy contento porque si no, no pudiera dormir a gusto, no me lo fuera perdonado”, expresó el hombre que apoyó al oso.

Dijo que en Hermanas, Coahuila, cerca al municipio de Monclova, es frecuente ver a los osos por los ranchos, llamó a la población a ayudarles y no atacarlos.