Muere motociclista en la carretera 57, en Ramos Arizpe

Una tragedia ocurrió nuevamente en la carretera 57 la tarde de este domingo, cuando un motociclista presuntamente chocó por alcance contra un tráiler, lo que provocó su muerte y dejó su cuerpo tendido sobre el pavimento, en medio de un charco de sangre.

El accidente fue reportado alrededor de las 7:30 de la tarde al Sistema de Emergencias 911, informando que, sobre la carretera 57, metros antes de la caseta Carbonera, en el municipio de Ramos Arizpe, se encontraba el cuerpo de un motociclista tirado.

Inmediatamente, personal de CAPUFE, de la Policía Municipal de Ramos Arizpe y elementos de la Guardia Nacional se trasladaron al lugar, donde encontraron el cuerpo de Víctor Abel, de 33 años, quien transitaba de sur a norte por dicha arteria, en dirección a Monterrey.

Presuntamente, el conductor de la motocicleta se trasladaba a exceso de velocidad. Sin embargo, el tráfico estaba detenido debido a una gran fila de automovilistas que intentaban cruzar por la caseta, por lo que se cree que el motociclista no alcanzó a frenar y chocó contra la parte trasera del tráiler. No obstante, no había otro vehículo en el lugar, solo el cuerpo inerte en la carpeta asfáltica. Se piensa que el conductor del tráiler no se dio cuenta del percance que le costó la vida a Víctor, quien, aunque llevaba casco, presentaba múltiples golpes.

Este accidente bloqueó la circulación en la carretera 57, extendiendo el tráfico por varias horas y causando que la fila de vehículos llegara hasta el entronque del retorno a Los Chorros.

Finalmente, elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron para tomar conocimiento de los hechos y proceder al levantamiento del cuerpo, que fue llevado a las instalaciones del SEMEFO, donde se continuará con el protocolo para entregar el cuerpo a sus familiares.