Extorsionan a paisanos en Arteaga

En un operativo instalado en la caseta de Carbonera, que las autoridades presumen es para cuidar a los paisanos, estos se quejan de extorsiones y robos por parte de los elementos que portan las camisetas de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

El retén está instalado a unos metros antes de la caseta de cobro en dirección a Matehuala. Camionetas con luces oficiales y personal con pantalón caqui y camisa negra con las siglas AIC detienen a cada uno de los turistas con placas extranjeras.

A los paisanos no les queda más que detenerse y esperar lo peor, pues “dicen que no se identifican y tienen el rostro cubierto como delincuentes, aunque lo sean, pero tienen licencia, placa y armas.” El operativo se ha presentado en los últimos días, supuestamente como una revisión de rutina, y es ahí donde muchos paisanos se han quejado de lo que les han hecho. Los encargados de las cajas de las casetas no pueden hacer nada al respecto.

Los montos de extorsión varían entre 200, 300 y hasta 500 dólares. Tras revisarles las pertenencias que traen, si les agradan, piden los recibos de compra y, si no los tienen, se los decomisan. Además, mencionaron que los extorsionadores no solo aceptan efectivo, sino también transferencias electrónicas e incluso llevan terminales bancarias para que la transacción se realice en el lugar. Nadie se va sin dejar algo.

Un paisano se quejó y dijo que le quitaron 400 dólares, además de un paquete de camisas de marca que llevaba a sus familiares, todo porque no tenía los tickets de compra, los cuales guardó para comprobar impuestos posteriormente.

Se espera que las autoridades den a conocer su postura respecto a lo que pasa en las carreteras. ¿Será que los altos mandos no están enterados, o serán ellos quienes mandan a los extorsionadores?