Muere pareja tras caer en cuatrimoto a barranco de 100 metros en Montemorelos (video)

MONTEMORELOS, NL.- Una pareja murió luego de que la cuatrimoto en la que viajaba se precipitó a un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad en una zona serrana del municipio de Montemorelos, Nuevo León, lo que derivó en un complejo operativo de búsqueda y recuperación que se prolongó por más de 23 horas. De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el accidente fue reportado a las 14:22 horas del sábado 13 de junio en el camino a La Trinidad, cerca del mirador conocido como Charco de la Media Luna, en los límites de la Región Citrícola.

Tras recibir el reporte, rescatistas desplegaron un operativo terrestre y aéreo para localizar la unidad. Mediante sobrevuelos con drones fue posible ubicar la cuatrimoto en el fondo de un barranco de alrededor de 100 metros de profundidad. Debido a las condiciones del terreno y la dificultad para acceder al sitio, se solicitó el apoyo del helicóptero de Protección Civil de Nuevo León, desde donde fueron insertados cuatro rescatistas mediante la técnica de línea larga para realizar las labores de recuperación.

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Las autoridades informaron que las víctimas fueron localizadas sin vida. El hombre fue identificado como César, mientras que la mujer, de aproximadamente 25 años de edad, permanecía sin identificar oficialmente al cierre de las diligencias. Según la información proporcionada a los cuerpos de auxilio, ambos eran originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y habían rentado la cuatrimoto para recorrer la zona serrana. OPERATIVO SE EXTENDIÓ HASTA ESTE DOMINGO Según la información, las maniobras se vieron complicadas por las condiciones del terreno y el acceso limitado al sitio del accidente. Reportes difundidos durante el operativo señalaron que las lluvias y la geografía de la zona dificultaron las tareas de búsqueda y extracción.

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Protección Civil detalló que primero se efectuó la recuperación del cuerpo masculino mediante apoyo aéreo. Posteriormente, el personal especializado descendió con cuerdas para extraer a la segunda víctima desde una zona de difícil acceso. Una vez concluidas las maniobras, ambos cuerpos fueron trasladados hasta el camino principal, donde personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense realizó las diligencias correspondientes. El operativo concluyó casi a las 14:00 horas de este domingo 14 de junio, con la participación de Protección Civil de Nuevo León, el helicóptero de la corporación estatal, agentes ministeriales, peritos y personal del SEMEFO.

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