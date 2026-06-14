Brasil confirma la muerte del artista musical Oliver Tree, tras colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro

Oliver Tree, el cantante estadounidense, murió a los 32 años. Como informaron las autoridades de Río de Janeiro, el músico es una de las víctimas del accidente que tuvo lugar este domingo por la mañana, cuando dos helicópteros colisionaron mientras volaban en la costa oeste de Brasil. El accidente aéreo tuvo lugar en Recreio dos Bandeirantes, una de las localidades más acaudaladas de la ciudad brasileña, durante las primeras horas de este domingo, 14 de junio.Los bomberos que estuvieron encargados del rescate cuantifican que fueron seis las personas que perdieron la vida, luego del impacto entre helicóptero y helicóptero; entre ellas, se encontraba Oliver, que solía viajar a diferentes partes del mundo, como reportado en sus redes sociales. ‘Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente’, dijo el cuerpo de bomberos en un comunicado.

Luego de que el impacto tuviera lugar, según informan, las aeronaves se estrellaron en una concesionaria de automóviles eléctricos, lo que provocó daños en 20 de los vehículos que se vendían en el establecimiento. En redes sociales se han difundido metrajes de los dos helicópteros en pleno vuelo perdiendo el control hasta desplomarse. En la plataforma de X, el nombre del artista se ha vuelto tendencia, no solo en Brasil, sino en los hilos internacionales. Se destacó que varias figuras del entretenimiento eran pasajeros en el helicóptero. Hasta el momento, no se ha detallado la razón que haya provocado la colisión entre los helicópteros. FALLECIMIENTOS EN ACCIDENTE DE HELICÓPTERO EN BRASIL Tree no fue la única figura pública que viajaba en uno de los helicópteros, y murió durante el accidente, Lucas Vignale, director argentino de videos musicales, y el youtuber Gaspi también lo hicieron. Apenas, el día de ayer sábado, 13 de junio, Oliver compartió contenido en su cuenta de Instagram en donde aparecía usando la playera oficial de la selección de futbol brasileña, ya que viajó al país no sólo a ofrecer un multitudinario concierto en la ciudad de Sao Paulo proyectos audiovisuales que difundía en redes, junto a la música que creaba.

Se trataba de una visita a São Paulo, que tuvo lugar el 6 de junio, a propósito de su “Love You Madly Hate Your Badly Oliver Tree World´s Fist World Tour”, luego de cumplir con la fecha, permaneció en la región visitando otras ciudades, como Río de Janeiro, donde se produjo el accidente.

De la gira, Oliver solo había cumplido con cuatro fechas, después de Brasil, viajaría a Portugal, el primero de julio. Hace solo una semana, Tree estuvo en nuestro país, con el mismo objeto, de hecho, grabó varios videos junto a Aaron Mercury y una de las botargas del doctor Simi.

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