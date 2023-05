Muere saltillense tras caer de embarcación en la presa La Boca, en Nuevo León; otro está desaparecido

Para localizar a Cortez Pérez, Protección Civil armó un operativo en la Presa en el que participaron un helicóptero, lanchas y motos acuáticas.

El Grupo de Respuesta Inmediata, los buzos del grupo Axolotes y un binomio canino MK9, también buscaron al hombre desaparecido.

Detectives y peritos de la Fiscalía General de Justicia recabaron información y evidencias del caso.

Luego se ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro del Hospital Universitario.

La mujer que andaba con ellos subió a la aeronave para realizar un sobrevuelo de reconocimiento y tratar de ubicar al desaparecido en la zona donde se perdió.

Protección Civil del Estado suspendió la búsqueda a las 19:00 horas, ya que oscureció y comenzó a llover.

La corporación informó que reanudaría el operativo hoy a primera hora.

SE DESPIDEN DE RAMÓN EN REDES SOCIALES

En redes sociales, la hermana de Ramón compartió un sentido mensaje: “Quiero que regreses, quiero que todo sea un mal.sueño, quiero volver a abrazarte, bromear contigo, que me digas mi reina, ya estas hermanita o un te quiero sis. Me dueles demasiado, me siento rota y como no si perdi a una parte de mí. Te amo infinitamente y eternamente. Mi cómplice de travesuras de toda la vida. Te extraño y extrañaré hasta mi último día x que se que ese dia ahi estaras de nuevo para decirme todo lo que hoy necesito escuchar de ti. Vuelta alto hermanito, confio en que Dios y todos nuestros angeles te recibieron en el cielo. Te amo Ramón Moncada x siempre y para siempre”.