Muere su madre, se deprime y se ahorca; perros devoran su cuerpo, en Saltillo

Un joven no pudo superar el fallecimiento de su madre, ocurrido hace más de cuatro meses, y tomó la trágica decisión de reunirse con ella al ahorcarse en el baño de su casa.

El desgarrador descubrimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Las Adelitas, entre Insurgentes y Las Valentinas, en la colonia Patria Nueva. El hombre fue identificado como Adrián, de 22 años de edad.

Según relatos de su media hermana, informó a las autoridades que no había visto a Adrián en cuatro días. Le pareció extraño que no lo visitara en su casa, situada en la colonia Guayulera, y, preocupada al no recibir respuesta a sus llamadas telefónicas, decidió ir a buscarlo. Al notar que tanto la puerta principal como la ventana estaban cerradas con seguro, solicitó a uno de sus vecinos que entrara por la parte trasera del patio.

Una vez dentro de la casa, descubrió a su hermano colgado con un cable naranja de una varilla del techo del baño. La situación se reportó al sistema de emergencias 911, acudiendo al lugar elementos de la policía municipal. Se mencionó que la madre de Adrián falleció aproximadamente hace cuatro meses, lo que lo sumió en una profunda depresión.

El cuerpo fue examinado por personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Se destacó que el cuerpo presentaba rigidez y llevaba más de cuatro días en ese estado, habiendo sido mordido en el rostro por sus propios perros de la raza pitbull o roedores.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia correspondiente.