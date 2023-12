Mujer encuentra a su hermano sin vida y en estado de putrefacción, al sur de Saltillo

Un hombre de 33 años fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio, al sur de Saltillo , después de que su hermana lo visitara, ya que no tenía noticias de él desde el 25 de noviembre.

Al llegar al lugar, donde su hermano rentaba un cuarto, llamó a la puerta; sin embargo, no recibió respuesta. Después de varios minutos llamando a la entrada, pensó que él estaba enojado y por eso no quería verla, ya que no sabía de su paradero desde el día sábado.

Con la ayuda de un amigo, forzaron la entrada, llevándose el susto de sus vidas, pues su hermano yacía sin vida en un evidente estado de putrefacción.

De inmediato, llamaron al sistema de emergencias 911 solicitando el apoyo de las autoridades competentes. Elementos de la policía municipal de Saltillo acudieron al lugar de los hechos para posteriormente tomar conocimiento de lo sucedido, entrevistándose con la mujer quien les narró todo lo anterior, indicando que su hermano sufría de ataques de convulsiones.

El lugar fue acordonado a la espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes llegaron a la escena de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.

Tras terminar los trabajos de peritaje, se ordenó el levantamiento del cuerpo para posteriormente trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le realizará la necropsia de ley y así determinar las causas exactas de su fallecimiento.