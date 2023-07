¡Muy caros! Precios de útiles escolares aumentan hasta en un 50% en Saltillo

Por su parte, la madre de familia Eva Solís manifestó que ya le han entregado las listas de útiles escolares y entre otros neceseres en la escuela primaria Justo Sierra en donde le solicitan distintos materiales que se requieren para que su hijo pueda tomar clases en educación primaria, sin embargo, notó un aumento en los costos y no sabe si comprará todos los artículos que le piden:

“ Los proveedores sí han aumentado los costos de productos pero nosotros tratamos de mantener los precios aunque esto representa pérdida para nosotros. Esperamos que para agosto no haya más incrementos para que pueda haber buena venta ”, comentó la comerciante.

“Todo está muy caro, los colores, los cuadernos, y eso no es lo único que quieren en la escuela, nos piden pinturas, un libro de lectura, otro para colorear, un mandil, el juego de geometría, además tengo que ver el tema de uniforme porque mi hijo ya creció y ya no le queda el que tenía para primer grado, súmale lo de la inscripción. Yo calculaba gastarme unos mil 500 pesos pero como voy viendo las cosas mínimo se me van a ir unos 4 mil”, expuso Eva, con preocupación.

Rosario Corvera, otra madre de familia, recordó que hace tres años el gasto en útiles escolares no sobrepasaba los 500 pesos, pero ahora los costos se han disparado, por eso prefiere esperar a que el Gobierno Estatal otorgue apoyos de útiles escolares al inicio del ciclo.

“Ahorita tenemos que apretar el cinturón porque tengo tres niños y todo está muy caro. Sé que al principio de las clases el gobierno les da a los niños paquetes de libretas y mochilas, yo creo que me voy a esperar a eso porque no tenemos el dinero para andar comprando muchas cosas, ahorita vamos a ver, a ahorrar y ver qué podemos hacer con lo que tenemos, a lo mejor reciclar cuadernos y todo”, expuso.