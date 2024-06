Ni la tormenta tropical ‘Alberto’ detiene a los Saltillenses de salir a las calles a disfrutar del clima

La tormenta tropical “Alberto”, ahora denominada depresión tropical, tocó tierra en Tamaulipas el pasado miércoles 19 de junio alrededor de las 16:30 horas. Desde entonces, ha comenzado a disiparse en forma de lluvias sobre diversos estados, incluyendo la capital del estado de Coahuila.

A pesar de los pronósticos de rachas de viento de hasta 70 a 90 km/h y fuertes lluvias, los saltillenses no se dejaron intimidar y salieron a disfrutar del cambio de clima. En la zona centro de Saltillo, se observó una notable afluencia de personas, aunque menor en comparación con días sin lluvia.

Muchas familias aprovecharon el primer día de suspensión de clases para acudir al centro de la ciudad, ya sea para comprar lo esencial o simplemente para pasear por el Centro Histórico. “Vinimos a comprar lo necesario realmente, aunque el clima no se ha presentado tan agresivo como nos advirtieron, pensamos regresar a casa lo más pronto posible”, comentó una transeúnte.

Residentes del Centro Histórico aseguraron que, a pesar de que la lluvia no ha cesado del todo, pues “viene y va” no se sienten en peligro. Las calles, aunque con baja afluencia, se mantienen pacíficas y con mucha agua acumulada.

La tormenta coincidió con algunas graduaciones planeadas en estas fechas, lo que motivó a muchas personas a salir de casa. “Ella se va a graduar de enfermería”, comentó una ciudadana refiriéndose a su hija. “Y pues no hay tormenta, trueno o relámpago que haga que nos perdamos este momento”, aseguró.

Un transeúnte originario de Durango, pero no residente de la ciudad, expresó su satisfacción con el clima. “Yo me encuentro de paso, vengo cada 15 días pero está agradable el clima, allá no ha llovido y hace falta un cambio”, comentó.

Residentes del sur de Saltillo, en áreas como Lomas de Lourdes y Lomas del Sur, no reportaron situaciones alarmantes. Aunque la afluencia de personas en las calles es baja, aquellos que salen lo hacen solo para conseguir lo esencial.