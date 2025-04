$!Ni llegando temprano se salvan: reportan largas filas y molestia en Aqua Ramos por alta demanda en Semana Santa

Desde antes del mediodía, se dijo, se observaron personas haciendo fila hasta con dos y tres horas de anticipación. La situación afecta especialmente a quienes viven en colonias alejadas y deben invertir en transporte para llegar. Algunas familias que no lograron ingresar optaron por refrescarse en la fuente pública ubicada frente al parque, pese a que los colaboradores del espacio les aconsejaron no hacerlo por los posibles químicos que pudiera contener .

En entrevista, un padre de familia compartió que llegó con su hija y comentó que, el día de ayer, ya habían intentado ingresar; sin embargo, no tuvieron éxito. Para hoy, planearon su visita, pero tampoco lograron acceder. “Compramos agua, nos vinimos temprano, y aun así no alcanzamos lugar. Si me hubieran dicho que había que venir con más anticipación, lo hacía. Pero ni afuera había fila, entonces uno cree que hay espacio”, explicó.

Consideró que la principal falla ha sido la falta de información clara para los visitantes. “No hay comunicación. Si ya se llenó, que pongan un aviso para que ni llegues. Incluso podrían entregar boletos con anticipación, en presidencia o en alguna dependencia, y así saber si alcanzas o no”, sugirió. También señaló que ha visto cómo algunas personas logran entrar sin esperar su turno y otras más metiéndose a la fila mientras hay quienes esperan largo tiempo sin éxito.