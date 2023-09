Niegan cámaras haya ‘lista negra’ de estudiantes del Tec Saltillo que encabezan bloqueo

Agregó que no coordinan ningún manejo de información de ese tipo, ni hay ningún socio que se haya pronunciado en ese sentido y añadió: “Nosotros estamos completamente ajenos, ni haremos absolutamente nada en ese sentido, ese es un tema que no nos compete como asociación gremial”, aseguró.

“Por el lado industrial y de las empresas no tenemos injerencia alguna con lo que se está llevando a cabo en el Tec de Saltillo” y añadió, “no andas viendo quien participa, y diciendo ‘dame los nombres y si me llega ese currículum no lo voy a aceptar’, no estamos en esas actividades.

“Ahorita hay muchas vacantes que cubrir, no hay tiempo para andar en esos temas de ver quién participa y quién no”, dijo tajante Aguilar Guerra.

ESPERAN SE SOLUCIONE EL CONFLICTO

Agregó que la industria tiene muchas vacantes y confían en que este movimiento del Tec Saltillo se haga bien y que ojalá lleguen a un acuerdo pronto, ante las vialidades obstruidas, además de que se quiere lo mejor para el Tecnológico y sus estudiantes.

Aunque si reconoció que no estaría bien el que algún practicante de este tecnológico deje de cumplir con su trabajo o deje de acudir a sus actividades de practicante por estar en la protesta, “eso no estaría bien por la responsabilidad o contrato que tiene con la empresa, independientemente de la libertad de expresión o lo que ellos exigen”, comentó.

Finalmente, el director de Coparmex Coahuila Sureste, Miguel Monroy Robles, indicó que apoyan la libertad de expresión y reconocen también que en todo momento las autoridades han estado abiertas, asimismo dejó en claro que en la Coparmex no existe, ni existirá ninguna lista negra de alumnos.