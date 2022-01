$!No, el ámbar no es para acelerar más... en Saltillo ya es costumbre pasarse el semáforo en alto

La cultura vial en Saltillo deja mucho que desear, desde el no usar las direccionales o no utilizarlas correctamente, el no usar las intermitentes para indicar una parada o prioridad de paso, hasta el volarse los semáforos en ámbar y rojo a toda velocidad.

Para quien conduce en la ciudad de Saltillo es muy común ver que cuando el semáforo cambia de verde a ámbar, la mayoría de los automovilistas aceleran el paso y hay hasta quienes, ante el aumento de la velocidad, se pasan en alto total.

De igual manera, es común que algunos conductores se molesten y llegan a sonar el claxon a los ciudadanos que respetan el semáforo y disminuyen su velocidad luz amarilla o ámbar.

Esta ‘tradición’ ha ocasionado múltiples accidentes viales en la ciudad dejando daños considerables a vehículos, personas que han resultado heridas o muertas y peatones atropellados por no respetar el semáforo.

Según el artículo 57 del reglamento de Transito y vialidad de Saltillo, los peatones y conductores de vehículos deberán obedecer las indicaciones de los semáforos de la siguiente manera:

Cuando una lente de color ROJO de un semáforo emita destellos intermitentes, los conductores de los vehículos deberán detener la marcha en la línea de ALTO, marcada sobre la superficie de rodamiento; en ausencia de ésta, deberán de detenerse antes de entrar en la zona de cruce de peatones u otra área de control y podrán reanudar su marcha una vez que se hayan cerciorado de que no ponen en peligro a terceros.