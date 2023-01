Para dejar una objeto en prenda en una casa de empeño de la zona centro no es necesario exhibir la factura de propiedad, pues los negocios solo piden una identificación, la firma de un contrato y una constancia de “buena fe” donde aseguran que el artículo dejado no es robado.

VANGUARDIA-MX revisó los requisitos que solicitan cuatro de dichos establecimientos y solo en uno se solicita el título de propiedad, mientras que el resto únicamente pide una firma para constar que el artículo no es robado ni sería reportado así más tarde.

Los mismos empleados consideran que es difícil que los negocios pidan facturas porque no existe la cultura de conservarlas y basta con la identificación, queda un registro de quién la empeñó, aunque admiten que no solicitar dicho documento “abre la puerta” a empeñar objetos de procedencia ilícita.

Recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor a nivel nacional señaló que las casas de empeño, al no solicitar algún documento que acredite a los clientes como dueños de los productos, propicia una ambigüedad en la que pueden ser objetos robados o no; sin embargo, esto no está regulado.

Aunque esta no es la única irregularidad en la que caen las casas de empeño, además ocultan la información necesaria a sus clientes diciéndoles solo cuál es la cantidad que podrían obtener al empeñar su celular, pantalla u algún otro objeto.