El edil expuso que no omitieron que las unidades no eran nuevas, pero lo que elevó su costo fue el equipo para la recolección de basura

Roberto Piña Amaya, alcalde de Frontera, Coahuila, aseguró que en su gobierno no existen facturas infladas y que la Fiscalía Anticorrupción, así como el Gobierno del Estado, pueden revisar cada uno de los documentos por la compra de dos camiones, que presuntamente se pagaron a sobreprecio.

Luego de que Jesús Homero Flores Mier, Fiscal de Anticorrupción, declarara que están investigando un presunto acto de corrupción en contra del edil (que se encuentra en CDMX), este respondió a las acusaciones en una entrevista con VANGUARDIA vía telefónica :

“La Fiscalía no ha solicitado ninguna información al Municipio, me dice la gente de Contraloría y Tesorería que no han pedido absolutamente nada. No sé de dónde sacarán esa información, si ellos la piden a otra dependencia que no fue con nosotros, no sé cuál sea el procedimiento”.

Piña Amaya reiteró que “no existe tal factura inflada, no hay tal caso” al destacar que la compra de los camiones se hizo en una sola exhibición y se puede comprobar todo con los documentos de compra-venta.

El edil expuso que siempre mencionaron que las unidades no eran nuevas, pero lo costoso de ellas era el equipo para la recolección de basura y no solo el vehículo.

“Yo no tengo ningún tema de que esconderme, el departamento de Contraloría y Tesorería tienen los documentos ahí tal cual “a la mano”. Se llevaron a verificación, porque esas facturas se pasan por Hacienda, no se han cambiado facturas, ni copias, ni nada.

“Estoy dispuesto a que revisen todo lo que tengan que revisar, quiero que el estado revise todos los documentos, todo lo que tengan que revisar”, expresó el mandatario.

Piña Amaya cuestionó el por qué la Fiscalía Anticorrupción no ha actuado sobre presuntos actos de corrupción que se han ejecutado en otras administraciones.

“Yo no entiendo por que no hubo entrega-recepción y ahí no hablaron esas personas. Yo no entiendo porque Amador Moreno (ex alcalde) no entregó una obra por 5 millones de pesos y no le dicen nada, esos si son actos de corrupción.

“’Lencho’ Siller (ex alcalde) se llevó tres camionetas al rancho de él y allá las tenía, allá fui por ellas hasta el rancho y de eso no dicen nada, esos sí no son actos de corrupción. Ahí están los camiones de basura vayan a revisar las facturas y todo, yo estoy trabajando, no tengo problema con eso”.

Finalmente, el alcalde aseguró estar tranquilo y dijo que, cuando regrese a Frontera, brindará una rueda de prensa para aclarar toda esta situación a los medios que así lo requieran.