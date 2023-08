‘No había policías, éramos solo nosotros, desprotegidos’, narra sacerdote de Torreón atacado por comando armado

NI UN POLICÍA

Y continúa: “No pasaron más de 2 o 3 minutos en lo que todo esto sucedió, marqué al 911 cuando aceleré, temblando, tenía vidrios incrustados en los brazos y un dolor muy fuerte en mi costado derecho, me detuve a unos metros donde estaban dos vehículos dañados, ¡necesitábamos ayuda!”, se lamenta.

“El P. Juan estaba atrás, te confieso, eran tanto miedo mezclado con impotencia, no sabía qué más hacer, ni un sólo policía, ni una sola de esas patrullas blancas que se han dedicado a detener camiones o carros a exceso de velocidad, nadie, éramos sólo nosotros, desprotegidos, en una autopista muy transitada, pero al mismo tiempo tan vacía de interés, de solidaridad, de empatía”.

“Seguí hablando al 911, ¿sabes para qué sirvió?, para nada, me pedían ubicación, tramo de la carretera, les dije dónde estábamos, me pedían casi casi las coordenadas, me comunicó a no sé dónde, para nada”, dijo con impotencia.

“Al tiempo, mientras estaba viendo por el retrovisor, quería ver, pero estaba tan aturdido... se acercó uno de los pasajeros de los otros dos coches, le grité: ¡es un asalto! ¡suban a sus coches! Por el retrovisor veía al P. Juan, bueno, veía su coche, el del 911 seguía preguntándome cosas que no sabía responder. El P. Juan avanzó, se puso frente a mí y me preguntó si estaba bien, dije que sí, pero todo me dolía, mi costado seguía punzando, ¡otra vez disparos! cuatro sujetos armados salieron unos 50 metros atrás para robar a las dos familias que estaban ahí”, recordó.

HERIDOS Y SIN PERTENENCIAS, PERO CON VIDA

Pudieron huir mientras continuaba con la llamada al 911: ”Tuvimos que huir, mi llamada seguía, ¡están disparando! le dije. Avanzamos en busca de ayuda para la familia, no podíamos quedarnos”.

El padre Cristian narra que finalmente supieron que había una gasolinera cerca: “¡Una gasolinera a 10 minutos! Pudimos detenernos, en mi costado había sangre, eran fragmentos de bala que habían rosado mi piel, estábamos temblando, el P. Juan ileso gracias a Dios, pero despojado de sus pertenencias, de todo”, dijo con voz de alivio.

Mientras tanto, de ayuda policiaca nada: “Nadie acudía, la llamada concluyó con un número de reporte y una promesa: enviaremos a alguien. Nadie llegó, pasó una patrulla, la guardia nacional, pensé que eran ‘los enviados’, pero no, ellos no sabían nada, NI REPORTE NI NADA, NADA... pedimos ayuda. Con qué naturalidad respondían aquellos agentes: ah sí, dijo uno, ahí están asaltando, ¿qué quieren que hagamos?, ¿en qué les ayudamos? las otras dos familias llegaron en sus coches, pálidos, desencajados, visiblemente afectados, tal vez ellos nos veían igual, al poco tiempo siguieron su camino, creo que ya sabían que no había nada más que hacer”.

Explican que la llave del coche de P. Juan posiblemente se había quedado en la escena por lo que debían volver, pero con ellos, con la “ayuda”, así fue: “Yo tenía que quedarme, mi coche no tenía cristales, y el otro estaba encendido, sin llave apagarlo no era opción. No avanzaron mucho (contó el P. Juan), la patrulla se calentó, el motor estaba fallando, no hubo llave, no llegó la ayuda, no hubo responsables, sólo preguntas absurdas, sólo sonidos en el teléfono, sólo eso, tenemos la promesa y el reporte, nada más”, apunta.

NUESTRA REALIDAD SOCIAL

En un momento, el sacerdote analizó: “Este es un escenario que es parte de nuestra realidad social, uno que nadie quiere ni espera vivir, es terrible, nuestras autoridades han pretendido cubrir a punta de abrazos lo que claramente se ha desbordado en una podredumbre que como un ácido corrosivo va consumiendo muchos de los pilares que deben sostener nuestra sociedad: La Paz y La Justicia”, concluye.