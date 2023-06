No hay nada que pueda cuestionarse; no se usarán urnas electrónicas en Coahuila: INE

Saltillo, Coah.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró este jueves que la decisión de suspender la prueba piloto en Coahuila de voto con urna electrónica tiene que ver con garantizar al electorado la confianza en la contienda del próximo domingo.

“Para que no haya ninguna duda respecto de la voluntad ciudadana, por eso definimos que en Coahuila no se ocuparan las urnas electrónicas”, dijo Beatriz Zavala Pérez, Consejera Electoral del INE, durante una rueda de prensa ofrecida en la Ciudad de México.

“Fue una cuestión de programación y de tiempos, porque nosotros somos muy estrictos en la revisión desde las auditorías, y nuestras áreas expertas justamente por el tema de confianza, y la decisión, tiene que ver con la confianza”.

Agregó que fue un tema que solo ocurrió con las urnas electrónicas de Coahuila, por lo que no hubo necesidad de extrapolar la decisión de suspensión al Estado de México, donde las urnas no presentaron fallas. “Tan así que no hay reparos de las representaciones de los partidos políticos, no hay nada que pueda cuestionarse”.

Y es que la ex Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela De León vislumbró un desorden para la jornada electoral de próximo domingo, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) informara que quedaba suspendida la prueba piloto de voto vía urna electrónica por consecuencia de fallas en el sistema de las mismas.

“20 años de investigación y desarrollo de las #Urnas Electrónicas en #Coahuila tirados a la basura por la incompetencia y notable negligencia de unos cuantos”, publicó Gabriela De León en su cuenta de Twitter. “Más que tristeza debe darnos preocupación por el desorden que se vislumbra para el próximo domingo”.

En sesión de Consejo, el Vocal Ejecutivo del INE en Coahuila, José Luis Vázquez López, detalló que durante un ejercicio de demostración y validación de los equipos y su configuración, hecho ante las representaciones de los partidos políticos, se percataron del fallo.

Agregó que fueron las urnas electrónicas de los Comités Distritales IV, V y VII los que sus códigos de votación funcionaban distinto al resto de los aparatos. “Al pasar el código por el lector, no se desactivaba. Lo que permitía generar otro testigo de votación, sin registrar el voto”.

Vázquez López expuso ante el Consejo General Electoral que el INE se encontraba en ese momento en análisis técnico de dicha falla, y aseguró con la aprobación del Consejo que todos los aparatos se encontraban sin datos pre cargados.

La ex Consejera Presidenta del IEC replicó en la red social el mensaje de cancelación de la prueba piloto. “El @INEMexico determinó no utilizar la urna electrónica en el proceso electoral 2023 en #Coahuila por errores en la programación de las mismas, atribuibles únicamente a quienes actualmente participan en la organización de la elección local”.

Y después aseveró: “Las urnas electrónicas están equipadas con una computadora personal. El sistema se programa cada vez que se usa. Es decir, se programan las boletas para una determinada elección y se inhabilita el código fuente. Técnicamente no se puede usar el mismo código dos veces”.

Sobre el tema, VANGUARDIA solicitó sin éxito entrevista con el Consejero Presidente del IEC, Rodrigo Paredes Lozano. La agenda del funcionario electoral no había permitido la entrevista hasta las 14:20 horas de este jueves.