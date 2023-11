‘No hay que adelantarse’, dice Miguel Riquelme sobre su futuro político

Sobre su futuro al concluir su mandato como Gobernador del Estado, Miguel Riquielme Solís dijo que no hay que adelantarse, que está concentrado en la entrega-recepción con Manolo Jiménez, y después de eso derivarán otras cosas, no obstante, aparece en las encuestas para Senador de la República como el mejor posicionado.

“Yo no me adelantaría. La verdad de las cosas me interesa entregar el Estado, y de ahí se desprenderá algunas cosas”, respondió Riquelme ante la insistencia de saber si irá o no por la candidatura al Senado.

Explicó en entrevista que deja al Estado en completa armonía, porque eso es lo que más se desataría, y todos los sectores, productivos, económicos y que tienen relación con el desarrollo del País, lo acompañaron en la lectura de su último informe, y eso es lo más valioso.

“Lo demás fueron números de lo cual destacamos los seis años de trabajo que mi administración pudo aportar al desarrollo del Estado. La seguridad lo destaqué, es el punto más importante para poder progresar y tener como resultado la generación de empleos”, dijo el Mandatario.

También explicó que se concentró en la seguridad y la generación de empleos, pero como subtemas se trató todo lo referente a la salud, la educación y el combate a la pobreza.

“Es un Estado en paz, un Estado tranquilo”, señaló Riquelme, “aquí al Congreso asistieron todos los sectores, líderes magisteriales, empresariales, líderes religiosos, porque también aportaron a la construcción de los resultados de este Gobierno”, retiró.

Prácticamente con algunos sectores fue la despedida, porque después de esto solo se entregarán algunas obras que están pendientes y asistiera a la toma de protesta del nuevo Gobernador, es un protocolo que existe la Ley.

“Hoy también”, señaló el Gobernador, “centro parte de mi discurso en el agradecimiento a los coahuilenses. A mi propia familia y a todos quienes apoyaron durante estos seis años. Me voy tranquilo de todo lo que hicimos, e hice un reconocimiento a mi equipo, me hubiera gustado hacer más, pero los recursos y el tiempo fueron limitados, además que la pandemia quitó disposición del tiempo”, dijo.

También dio a conocer que se entregan finanzas sanas, aunque no suficientes, porque se pagaron todos los créditos de corto plazo como lo marca la Ley de Disciplina Financiera.