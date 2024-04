No llegan a acuerdo personal médico y Gobierno de Coahuila; V. Carranza de Saltillo sigue cerrado

Sin embargo, los manifestantes se negaron a abandonar el plantón al argumentar que no se han dado garantías ni certeza laboral.

Esta semana les indicaron que ya no se renovará, por lo que será en el mes de julio cuando acabe la relación laboral .

“El Gobernador no quiso firmar con la Federación para adherirse a Bienestar, como uno de los 8 estados que no quisieron, y ahora no nos pueden contratar”, indicó Alexia, trabajadora médica de Piedras Negras.