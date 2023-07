No puede permitirse la técnica del ‘fracking’ para la extracción del gas shale, dice Ricardo Monreal en Torreón

Dijo que ha decidido jugarse el resto de su carrera política con López Obrador, cerrar filas y “dejar el cuero en la cerca” con el presidente de la República, así de que no hay forma de que haya plan B, sino que se quedará en Morena.

FALTÓ UNIDAD EN EL NORTE

Hablando del norte del país en donde la oposición (PAN-PRI-PRD) prácticamente borró al partido guinda, comentó que ha faltado unidad y organización en Coahuila y en Durango, estados en donde Morena estaba fuerte como marca y lo que detonó las derrotas fue la división.

El no tener una visión de alto nivel fue la sepultura para unificar las fuerzas políticas de dos bandos que surgieron de Morena, fue lo que provocó su derrota, escenario que descartó se repita a nivel nacional, “ya aprendimos la lección”, subrayó.

Morena tiene que mantener la unidad, los cuatro aspirantes tienen que caminar de la mano, tienen que aguantar, resistir a que el partido no se divida, para rectificar el triunfo y que continúe la transformación.

INSEGURIDAD

En todo el país dijo la fuerza armada tiene que ser reforzada en tareas de inteligencia para ejercer con precisión planes concretos y desmantelar bandas del crimen que siguen actuando en el territorio nacional, sin profundizar las causas que propician la delincuencia.

Lo que ha percibido en los estados que ha visitado, manifiesta que es la preocupación por la seguridad y aunque se ha hecho un gran esfuerzo, estamos padeciendo más de dos décadas de un plan fallido, pero es una asignatura que se tiene que forzar.

El Ejército y la Guardia Nacional sí están en lo suyo, la fuerza armada permanente sí está actuando, preparando la sustitución de los cuerpos militares por cuerpos civiles; sin embargo, es un tema que no se debe descuidar.

De alcanzar la nominación como candidato la seguridad sería una de las prioridades, igual que el rubro de salud, educación, el campo y sobre todo el medio ambiente.

“NO TENGO DINERO NI NADA QUE DAR”

A pesar de haber ganado tres elecciones directas para senador y para gobernador de Zacatecas, aceptó que tiene limitaciones económicas, no intelectuales, porque no puede financiar traslado de gente para sus actos, “no tengo dinero, ni nada que dar”, emuló al cantautor Juan Gabriel.

Monreal describió a sus amigos como gente pobre y a los políticos como gente rica que no deja ver porque no quieren aportar para su campaña, lo cual entiende porque tiene muchos años en la actividad pública.

“No me extraña que poca gente venga a mis actos, así es la lucha, no tengo dinero, no tengo espectaculares, no tengo estructura, no tengo el gobierno que obligue a la gente acudir a mis actos, pero esto no es nuevo”, expresó.

El zacatecano dijo que le alegra tener competencia en sus aspiraciones de alcanzar la candidatura, no hay ningún problema, hay que luchar al interior por mantener la mayoría y que la gente siga confiando en Morena.

Dice que su principal preocupación es cuidar el proceso interno.