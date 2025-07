POLITICÓN: Lluvias evidencian fragilidad de la red eléctrica en Saltillo, mientras CFE no da soluciones

I. VA DE NUEZ

La semana que inicia debería marcar un cambio relevante en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto del encontronazo que tuvo la semana pasada con el abogado estadounidense Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán, el cual ha sido calificado, de forma casi unánime, como un error estratégico, pues le dio al caso una relevancia mediática que probablemente no habría alcanzado, y que acaso no alcanzaría sino hasta que se conociera la información que el hijo de “El Chapo” Guzmán proporcionó a las autoridades como parte del acuerdo que alcanzó con ellas para declararse culpable de los delitos que allá le imputan.

II. PREOCUPACIONES

Diversos analistas, entre ellos el especialista en seguridad Ghaleb Krame, consideran que lo más probable es que Ovidio se limite a proporcionar evidencia “limitada” a las autoridades de Estados Unidos, lo cual les permitiría perseguir a “operadores intermedios, funcionarios locales y facilitadores financieros secundarios”, pero sin implicar a políticos de alto nivel que, según parece, es lo que más teme la cuatroté. Habrá que ver cómo se desenvuelve en la semana el culebrón.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum, la Pi-Ar del narco

III. SALDOS CONTRADICTORIOS

Las lluvias de los últimos días en Saltillo ofrecen, para la administración de Javier Díaz, dos lecturas contrapuestas: por un lado, está el hecho de que las lluvias no pueden sino agradecerse y esperar que sean incluso más abundantes y prolongadas, pues eso es lo que más ayuda a que la sequía, característica de nuestra región, cause menos estragos, sobre todo en el campo. Pero, por el otro, está el hecho de que provocan múltiples problemas en la zona urbana, lo cual implica un costo importante en materia de cuidado a la población que vive en zonas de riesgo, así como en reparación de los daños materiales que deja tras de sí la precipitación.

IV. PUNTO Y APARTE

Sobre lo segundo, que es el espacio en el cual puede actuar el sector gubernamental, sin duda ha llegado el momento de tomar el toro por los cuernos y decir las cosas como son, es decir, señalar los errores de planeación urbana cometidos en el pasado y rectificar sin titubeos, lo cual implica modificar los criterios con los cuales se ha tolerado hasta ahora que el desarrollo de la ciudad se registre de espaldas a la realidad, porque así ha beneficiado a intereses económicos específicos.

V. ¿TENDRÁ ECO?

Jaime Martínez Veloz, “El Jimmy”, nuevo jefe de Movimiento Ciudadano en Coahuila, anunció una agenda que promete “legislar obedeciendo” a ejidos, barrios y comunidades. Plantea la realización de foros regionales, entre septiembre y octubre, para que “el territorio sea una voz que se escucha, no un espacio que se gobierna”. Para observadores políticos esto representa un cambio notable en MC, “El Jimmy” empieza a hacer lo que sabe: organización comunitaria y narrativa ideológica. Veremos si este viraje atrae nuevos simpatizantes o termina siendo sólo un conjunto de gritos en el desierto coahuilense.

VI. AUSENCIA

Mientras Martínez Veloz sostiene encuentros con actores políticos y presenta su estrategia a “emecistas”, llama la atención la ausencia del dirigente estatal Alfonso Danao de la Peña. Quienes conocen las dinámicas internas comentan que “Poncho” no está cómodo con tener un jefe. Los que saben aseguran que a Danao también “ya se le acabó el recreo” y que la llegada de Martínez Veloz marca un cambio de era en el partido naranja. ¿Cuánto tardarán en posar juntos para la foto?

VII. BUEN INICIO

Las lluvias no evitaron que el Festival Internacional de las Artes iniciara con éxito y ante miles de saltillenses que disfrutaron la presentación de Carlos Cuevas, acompañado de la mítica Sonora Santanera. Así, el 448 aniversario de la fundación de la ciudad comenzó a celebrarse en la Plaza de Armas, donde familias completas desafiaron el agua para disfrutar las melodías de la agrupación con 70 años de trayectoria. El festival promete 150 eventos, en 56 espacios, hasta el 25 de julio. La invitación es, desde luego, a asistir, pues también es importante que las autoridades vean una respuesta positiva para que cada vez se ofrezcan eventos de mayor calidad.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Los tres problemas que generó Sheinbaum ante el huracán Ovidio y la justicia de EU

VIII. CRITERIO

Por cierto que, mientras los reflectores iluminaban el escenario del FINA, el alcalde se encontraba en la colonia Omega, coordinando labores de apoyo a familias afectadas por las lluvias. El alcalde prefirió atender la contingencia en lugar de posar para las fotos del arranque del festival, lo cual habla de sus prioridades políticas... o del buen juicio. César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete, tuvo que representarlo en el evento cultural.

IX. PURAS FALLAS

En la superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cargo de Roberto Velázquez Ceja, podrán decir misa respecto de su “diagnóstico” sobre las razones por las cuales los apagones son cada vez más frecuentes en Saltillo, pero lo cierto es que estos no solamente no cesan, sino que su duración no hace sino crecer. Ayer fueron horas enteras en las cuales diferentes sectores de la mancha urbana permanecieron a oscuras debido a las lluvias que se registraron en la ciudad. No faltará quien diga que eso se espera en situaciones de este tipo, pero lo cierto es que el tendido eléctrico debería ser capaz de soportar las inclemencias del tiempo... pero no lo hace.