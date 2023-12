No respeta su distancia, colisiona y manda a vehículo sobre muro de contención en Saltillo

Un accidente de considerable magnitud tuvo lugar la mañana de este lunes en los carriles del periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección desde el puente 2 de Abril al Puente de Manuel Pérez Treviño, ubicado en la colonia Centro Metropolitano.

El siniestro, que tuvo lugar minutos antes de las 09:00 horas, señala como responsable al conductor del vehículo Honda Ridgeline con matrícula EP 7946 C, identificado como José Antonio, de 32 años, quien presuntamente no mantuvo la distancia adecuada y no logró frenar a tiempo.