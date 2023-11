Nominan a científico de Coahuila a premio internacional por su contribución en investigación contra el cáncer

El coahuilense Yair Chávez Estrada fue nominado por la organización Phacilitate como uno de los ocho mejores científicos jóvenes del mundo por su contribución en una investigación en terapia celular para combatir el cáncer.

El originario de San Buenaventura contó para VANGUARDIA que su trabajo en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) es único en América Latina a excepción de Brasil.

Chávez quien es químico bacteriólogo parasitólogo y cuenta con una maestría en ciencias médicas en investigación clínica, dijo sentirse agradecido y emocionado de pertenecer a una lista de personas distinguidas que están innovando en la terapia celular a nivel mundial.

“Hace unas semanas me llegó un correo donde me habían seleccionado como parte de una lista de ocho científicos a nivel mundial. Me siento muy honrado de que me hayan considerado porque entre esa lista existen personas de universidades muy destacadas como Harvard u Oxford”, agregó.

BUSCA COMBATIR AL CÁNCER

La terapia celular, explicó, consiste en retirar células de un paciente, entrenarlas para después reingresarlas y que ataquen exclusivamente a la enfermedad.

Dicho tratamiento es positivo para el paciente pues con la radioterapia se afectan todas sus células, mientras que la terapia celular se apoya del propio sistema inmunológico.