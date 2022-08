Bajo contratos que los obligan a contribuir en las ventas de sus farmacias para no perder el empleo, médicos de consultorios “similares” recetan antibióticos, inyecciones, vitaminas y medicamentos innecesarios a pacientes que atienden en la zona centro.

Los galenos confesaron desde el anonimato que aunque intentan recetar lo indispensable para sus pacientes, los directores les “recomiendan” ofrecer ciertas marcas de medicamentos y hasta suplementos a cambio de compensaciones económicas o aumentos de sueldo.

De acuerdo con pacientes que se atendieron los recientes días en consultorios “Similares” o los adheridos a Farmacias del Ahorro, las recetas no fueron surtidas tal como se les indicó, ante el costo que representan pese a pagar entre 0 y 40 pesos la consulta médica.

Los pacientes consideran que éstas contenían medicamentos extras como vitaminas o desinflamatorios, no indispensables para curar su malestar, que además rebasan sus bolsillos.

“Casi siempre son recetas excesivas, te preguntan cosas como si has presentado alguna alergia o si tienes desniveles de energía para ofrecerte más pastillas o suplementos”, expresó María Eugenia Fuentes, quien acudió por un dolor estomacal.

Por su parte, Manuel Bastida, señaló que en su más reciente visita a un médico particular le recetaron incluso medicamentos para la descalcificación de los huesos, lo cual lo alarmó y vio a un médico especialista, quien descartó que debía tomar dichos fármacos.

En un recorrido por consultorios médicos gratuitos o de muy bajos costos que pertenecen a compañías farmacéuticas en el centro de la ciudad, algunos médicos admitieron la práctica normalizada de recetar antibióticos cuando no son necesarios.

En gran parte por la presión que ejercen las compañías para las que trabajan, sobre “vender” la mayor cantidad de medicinas posibles y cumplir las cuotas a las que son sometidos en las farmacias para las que trabajan.

“Hay compañías farmacéuticas que te dicen qué vitaminas o medicinas son nuevas en el mercado, las cuales deben posicionarse o se tienen que vender por mes. Te dicen que debes recetar tales pastillas o darle preferencia a tal marca, incluso en algunas te dicen cuáles marcas debes sugerir como las más efectivas”, comentó uno de los dos doctores, quien prefirió mantener el anonimato.

Sin embargo, no todos los médicos acceden a realizar dicha práctica, quienes terminan perdiendo su trabajo.

“Yo mejor me salí de esos consultorios, aquí cobran la consulta pero no nos obligan a vender medicamentos o recetar cosas que no se necesitan, allá nos daban un sueldo y además podían dejar propina los pacientes, ganaba más pero la verdad no me formé para eso”, expresó el médico Emmanuel González.

La doctora Cecilia Rodríguez, exhortó a las nuevas generaciones de médicos a no prestarse a dichas prácticas, sino responder a la ética profesional con la que se formaron en cada institución, respondiendo a los principios de la medicina.

“No pueden promocionar vitaminas ni medicamentos, sino prevenir verdaderamente los posibles padecimientos, recomendar a las prácticas de vida saludable como hacer ejercicio o comer sanamente, eso es lo que el paciente necesita escuchar como indicación médica, no tomar más pastillas”, comentó la también especialista en radiología.

Es una cuestión ética de los médicos, señaló, pero les recuerdo que no se formaron para recetar fármacos innecesarios ni complacer a las compañías para las que trabajan a cambio de recibir alguna comisión económica o no ser despojados de los consultorios.

“Estamos aquí para mejorar la salud de los pacientes, no deteriorarla, prevenir la enfermedad, sanar lo necesario y no provocar un gasto innecesario para familias que además no cuentan con posibilidad de comprar medicamentos creyendo que será la única forma de recuperar su salud”, exhortó la doctora.