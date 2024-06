Oficiales acusados de robar en empresa son investigados y separados de su cargo: Policía de Monclova

Los uniformados cayeron en una omisión al no poner a disposición la supuesta herramienta, justificándose en que “no se recuperó nada”

El video se publicó en redes sociales y se hizo viral de inmediato por tratarse de policías los que protagonizan el posible hurto. En él se detalla que los uniformados, dos de ellas mujeres, estaban robando presunta chatarra a los “chatarreros” que operan en la ciudad, esto a la altura de la conocida “Puerta 4”, cercana a la empresa Altos Hornos de México.

“SP-235 de perrucza quitándoles el fierro en la Puerta 4 a los chatarreros, necesitan unidades de 3 ton 1/2 para facilitar el transporte de carga”, y manifiestan que el hecho se suscitó el 21 de junio del año en curso.

Se trata de Martha “N”, quien es Responsable de Turno, y otros dos oficiales, quienes fueron videograbados en el presunto acto.

Asimismo, el funcionario público expuso que los elementos acudieron a un reporte de un ciudadano que pasaba por el lugar e indicaba que había personas robando en esa área. Al arribar, se encontraron con herramientas, un pico y una pala, entre otros artefactos, que subieron a la caja de la patrulla.

“Se está investigando el hecho. En el video, si ustedes lo checan, no se alcanza a ver qué suben a la patrulla”, dijo.

No obstante, los uniformados cayeron en una omisión al no poner a disposición la supuesta herramienta, justificándose en que “no se recuperó nada”. Además, no elaboraron el Informe Policial Homologado.

“Por la omisión que tuvieron, por la puesta a disposición que no se hizo, se suspenden de sus cargos sin goce de sueldo, se da vista a la mesa de Honor y Justicia y se sigue el proceso”, dijo el director.