Ofrece Sedatu resolver problemática de campesinos en Coahuila

Los campesinos de diferentes municipios que expusieron la problemática con la tenencia de la tierra y conflictos que originan por esto, serán atendidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ese fue el compromiso tras la reunión celebrada con ellos, explicó la titular de la oficina federal, Liliana Paola Aguilar Tijerina.

VANGUARDIA dio a conocer que campesinos de varios municipios de las regiones Laguna, Sureste y Centro se reunieron con la Sedatu para explicar que existe un rezago en la atención de asuntos agrarios, tanto en el Registro Agrario Nacional como la Reforma Agraria, lo que está ocasionando conflictos entre ejidatarios, los cuales llegan a convertirse en demandas de tipo penal.

“Fue un grupo de aproximadamente 40 personas liderados por Ana Eloísa Ramírez, de la organización CCI. Hace un tiempo tuvimos una videoconferencia con Eloísa, y personal de Sedatu de oficinas centrales, así como la oficina Coahuila, y el acuerdo fue que Ana Eloísa nos iba a entregar una acreditación en la cual los diferentes afectados la designaban a ella como su representante”, explicó la titular de la oficina de Sedatu en Coahuila.

Sin embargo, este acuerdo no se ha cumplido y la Sedatu no podía darle acceso a los asuntos de particulares, hasta en tanto no la designaran como representante.

Explicó que se atendió a más de 40 campesinos de Coahuila por diferentes problemáticas, pero esos asuntos ni siquiera se han ingresado de manera formal para trámite ante Sedatu.

Ante una comitiva de 10 personas se llegó al acuerdo de que todos ingresen un escrito libre en el cual expongan el problema que tienen con sus tierras, así como los datos necesarios para identificarlos y poder empezar a dar soluciones según corresponda, o bien canalizarlos al área correspondiente.