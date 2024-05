¡Orgullo local! VISA contrata a saltillense como supervisor de experiencia en los Juegos Olímpicos de París

La empresa transnacional VISA, patrocinadora de los Juegos Olímpicos desde 2002, contrató al saltillense Abelardo Rodríguez Rivera como supervisor de experiencia para la edición del 2024 en París.

El originario de Coahuila ganó la vacante para la empresa con sede en San Francisco, compitiendo por el puesto en un grupo de 150 estudiantes de uno de los mejores programas de Gestión Deportiva de Estados Unidos.

En entrevista exclusiva para VANGUARDIA, Rodríguez Rivera atribuyó su logro a su experiencia como estudiante y atleta internacional -entre las que se encuentra un programa de intercambio de seis meses en París- misma que pudo hacer notar en su entrevista.

Abelardo estudia la Maestría en Gestión Deportiva en la Universidad de San Francisco (USFCA) a través de la cual se realizó la gestión de la oferta con VISA.

“El programa de la maestría me atrajo mucho porque dan muchas oportunidades de internados y de trabajos de todo tipo en el área deporte. Nos envían todos los días correos de oportunidades en equipos como los 49s (NFL) o San José Earthquakes (MLS). La universidad nos da una red de trabajo muy grande”, contó.

En ese contexto, VISA convocó a estudiantes para ocupar una sola plaza en el área de hospitalidad con sede en París durante los Juegos Olímpicos.

Rodríguez aplicó en enero del 2024 a sabiendas de que iba a ser una oportunidad gigante y a la vez muy competida, aunque conocer París y su experiencia previa trabajando para los Santa Cruz Warriors de la NBA G League en California le permitieron obtenerlo.

Tras varios filtros, estableció entrevistas con altos mandos ejecutivos de VISA. “Desde el primer momento sentí que conecté muy bien y sentí que lo hice muy bien. Todo fue en el proceso de dos semanas. Esperé dos días y me dieron la noticia que me habían elegido a mí para el trabajo”, narró.

París espera recibir 15 millones de personas durante el verano con la realización de los Juegos Olímpicos, donde el saltillense jugará un papel importante a cargo de uno de sus principales patrocinadores.

Entre sus tareas, Rodríguez Rivera coordinará el hospedaje de los integrantes del staff, realizar inventarios, registros y cuidar la experiencia VIP de los invitados.

BUSCA LAS MISMAS OPORTUNIDADES PARA OTROS

Para el saltillense, la oportunidad de trabajar para una empresa importante a nivel global como VISA y en un evento como los Juegos Olímpicos se debe en gran medida a haber estudiado una carrera como atleta becado en Estados Unidos.

Por ello, uno de sus objetivos de vida es crear una empresa de gestión para que más mexicanos destacados en algún rubro deportivo tengan la facilidad de buscar oportunidades en Estados Unidos a través de las becas deportivas.

Rodríguez narró que saliendo de la preparatoria, su plan era buscar una beca deportiva para estudiar la carrera en el Tec de Monterrey; sin embargo, optó por buscarla y obtenerla en la Universidad de Carolina del Sur.

El futbol ha sido el deporte que el saltillense ha practicado durante toda su vida, con experiencia en la Tercera División Profesional como delantero en Saltillo Soccer.

“La beca me ayudó a poder estudiar allá y empezar a abrirme camino por acá. Toda esa experiencia cambió mi vida por completo porque me empecé a dar cuenta que no había límites o no había imposibles por así decirlo, porque me empezaron a pasar cosas que no hubiera experimentado de haber seguido en México. Realmente quisiera que más gente, que más chavos de México o de Latinoamérica tengan la oportunidad de vivir experiencias como las que estoy viviendo”, dijo.

Fue en la Universidad de Carolina del Sur que estudió junto a Giuseppe Cimino, otro estudiante internacional que actualmente trabaja para la empresa Hasbro, y acaba de graduarse de la Maestría en Administración de Negocios por la Northeastern University en Boston.

Junto a Cimino, Rodríguez planea generar una agencia que permita gestionar becas para estudiantes Latinoamericanos en Estados Unidos.

“Nuestro enfoque es gente de México y Latinoamérica, pero principalmente al inicio será chavos, estudiantes, atletas de México. Al principio será enfocado al fútbol, pero tenemos planeado a futuro agregar muchos más, muchos más deportes que son los que se practican en la NCAA en Estados Unidos”, puntualizó.